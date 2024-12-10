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В Кремле назвали количество принятых обращений на прямую линию с Путиным

Песков: количество обращений на прямую линию с Путиным уже свыше 300 тыс.
Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Уже более 300 тысяч обращений принято на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, проинформировал журналистов пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Уже даже не десятки [обращений приняты], мы уже перевалили тысяч, наверное, за триста», — сказал Песков.
Он добавил, что речь идет об обращениях, которые поступили по всем каналам.



Прямая линия с Владимиром Путиным состоится в четверг, 19 декабря. Сбор вопросов для лидера государства начался в минувшее воскресенье 8 декабря.

Событие проходит ежегодно, где россияне задают вопросы главе государства.

Ранее публиковалась информация о прямой линии с Путиным. В материале «Радио 1» раскрыто, как пройдет мероприятие.

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#дмитрий песков
#новости
ЦАХАЛ опровергла RT данные о продвижении военных к окраине Дамаска
10 декабря 2024, 13:09

Фото: istockphoto/CatEyePerspective

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опровергла информацию о продвижении военнослужащих к окраине Дамаска в Сирии. Об этом пишет RT, ссылаясь на армейскую пресс-службу.
«Распространяемые в СМИ сообщения о предполагаемом продвижении израильских танков в сторону Дамаска не соответствуют действительности», — сказано в публикации.
Военные добавили, что силы ЦАХАЛ находятся в буферной зоне.

Перед этим стало известно, что российские военные ушли с баз в Манбидже и Кобани на севере страны. Как уточнили авторы The Washington Post (WP), это произошло до падения старого режима в Сирии. Базы в указанных точках занимали США до 2019 года.

Конфликт в Сирии длится с 2011 года.

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Кремль раскрыл, от кого поступает больше всего обращений к Путину
Песков: большая часть обращений к прямой линии с Путиным поступает от женщин
10 декабря 2024, 13:08

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что основная часть обращений граждан с вопросами к президенту России на прямой линии «‎Итоги года с Владимиром Путиным» поступает от женщин. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, уже был составлен рейтинг десяти ключевых проблем, волнующих россиян.

«Мы имеем представление о том, что... больше все-таки женщин обращается... Мы уже имеем представление о возрастных параметрах тех, кто обращается», — добавил он.

Песков подчеркнул, что сбор обращений осуществляется через различные каналы. По его словам, в этом процессе задействованы специалисты, работающие круглосуточно. Также к работе привлечены волонтеры Народного фронта, а инфраструктуру обеспечивает компания «Ростелеком».

В Кремле назвали количество принятых обращений на прямую линию с Путиным
В Кремле назвали количество принятых обращений на прямую линию с Путиным

Напомним, что прямая линия с Владимиром Путиным, которая будет объединена с его пресс-конференцией, пройдет 19 декабря. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был создан колл-центр, который начал свою работу в ночь с 7 на 8 декабря.

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#прямая линия
#путин
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«Надо сберечь свою страну»: Лукашенко назвал мятеж в Сирии уроком для Белоруссии
Лукашенко дал оценку событиям, происходящим в Сирии
10 декабря 2024, 13:04

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрёк в Сирии борьбу основных мировых игроков за власть. События, происходящие в Дамаске, по его словам, должны стать уроком для Белоруссии.
«Там такой замес, что это только начало. <…> В Сирии идёт борьба основных игроков мировых. Это для нас урок. Мы должны свою судьбу определять сами. Надо сберечь свою страну!» – цитирует слова Лукашенко информагентство «Балта».
В ночь на 8 декабря в Дамаске произошли вооруженные столкновения между правительственными войсками и представителями оппозиции, в результате которых последние установили контроль над городом. Президент Сирии Башар Асад покинул страну. Напомним, что он прибыл в Российскую Федерацию, где ему и его семье было предоставлено убежище.

Также стало известно, что в Сирии отменили товарные карточки. Граждане вынуждены покупать продукты в разы дороже. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#белоруссия
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Индия намерена продолжить тесные контакты с РФ, несмотря на внешнее давление
Министр обороны Индии Сингх: мы решили сотрудничать с РФ, несмотря на давление
10 декабря 2024, 12:58

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Индия, несмотря на геополитические вызовы и значительное давление, приняла осознанное решение углублять и расширять сотрудничество с РФ. Об этом заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх в ходе переговоров с главой Минобороны РФ Андреем Белоусовым в Москве, пишет ТАСС.
По словам министра, Индия всегда будет рядом с Россией. Сингх отметил, что отношения между Москвой и Дели продемонстрировали «замечательную устойчивость» в условиях противодействия различным вызовам.

Он подчеркнул, что в процессе сотрудничества государств появляются новые возможности. Страны успешно контактируют на многосторонних платформах, включая «Большую двадцатку», БРИКС и ШОС, добавил министр.

Сингх выразил уверенность, что его первая личная встреча с российским коллегой поможет укрепить и углубить оборонные направления особого привилегированного партнерства между Москвой и Дели.

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WP: российские силы покинули базы в Манбидже и Кобани в Сирии
10 декабря 2024, 12:22

Фото: istockphoto/mrjo2405

Российские военные ушли со своих баз на севере Сирии в Кобани и Манбидже еще до падения режима сложившего с себя полномочия Башара Асада. Об этом пишет издание The Washington Post (WP).
Отмечено, что подразделения России заняли в Манбидже бывшую базу США, когда американские военные покинули ее в 2019 году. Ее использовали в качестве перевалочного пункта, чтобы патрулировать местность.

Базу в Кобани использовали, чтобы отслеживать соглашение о прекращении огня с турецкой стороной, достигнутое весной 2020 года.

Ранее обозреватели WP отмечали, что в Сирии остается присутствие российских военных сил. В частности, речь шла о Тартусе и Хмеймиме.

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#вс рф
#новости
#конфликт
#терроризм
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Новое руководство Сирии обязано рассмотреть соглашения с Россией по военным базам
Новые власти Сирии обязаны рассмотреть соглашения с РФ по военным базам
10 декабря 2024, 12:01

Фото: istockphoto/elevationare

Глава Комитета по обороне Государственной Думы Российской Федерации Андрей Картаполов заявил, что новое руководство Сирии должно внимательно рассмотреть ранее заключенные соглашения относительно российских военных баз в стране. Об этом пишет Telegram-канал «‎ Shot».
По его словам, данный договор, заключенный на срок в 49 лет, остается в силе, и обсуждать судьбу баз сейчас преждевременно, так как они продолжают выполнять свои задачи.

Картаполов подчеркнул, что интересы России являются приоритетом в этом вопросе. Он отметил, что российские военные корабли также находятся на рейде и продолжают выполнять свои задачи в регионе.

Кроме того, Картаполов сообщил, что российское посольство в Сирии функционирует, а его сотрудники работают в Дамаске. В настоящее время ведутся переговоры с новым сирийским руководством для решения более серьезных вопросов в будущем.

В ночь на 8 декабря в Дамаске произошли вооруженные столкновения между представителями вооруженной оппозиции и правительственными войсками, в результате которых представители вооруженной оппозиции установили контроль над городом. Президент Сирии Башар Асад покинул страну. Напомним, что он прибыл в Российскую Федерацию, где ему и его семье было предоставлено убежище.

Ранее стало известно, что в Сирии отменены товарные карточки. Граждане вынуждены покупать продукты в разы дороже. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Разведчики Дульцевы рассказали о приезде на родину
Разведчики Дульцевы приезжали в Россию на ЧМ по футболу как болельщики Аргентины
10 декабря 2024, 11:37

Анна Дульцева (крайняя слева) (Фото: РИА Новости/ Михаил Воскресенский)

Вернувшиеся в РФ в результате обмена Анна и Артем Дульцевы посещали родину в качестве аргентинских болельщиков, пишет журнал «Разведчик». Россияне называли себя Людвигом Гишом и Марией Розой Майер Муньос.
«Пару раз мы приезжали в Россию, но это было очень непросто организовать, сами понимаете», — пояснил Артем Дульцев.
Он добавил, что один визит был во время футбольного чемпионата мира в 2018 году. Тогда разведчики посетили Нижний Новгород, где проходил матч Аргентина — Хорватия.

«Было очень много аргентинских болельщиков, и мы сидели среди них. Очень непривычно, надо сказать: мы вроде бы дома, но чужие», — добавил собеседник.

Анна Дульцева отметила, что с ними были их дети. Поездка важна для них, несмотря на то, что они были совсем маленькими и мало что понимали. Даже то, что видели своих бабушку с дедушкой.

Дульцевых вернули в Россию 1 августа.

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НАТО: что это такое, какие цели преследует и какие страны входят в альянс

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НАТО: что это такое, какие цели преследует и какие страны входят в альянс
10 декабря 2024, 11:15

Фото: istockphoto / RomanBabakin

Организация Североатлантического договора (НАТО) является военно-политическим союзом государств, цель которого заключается в обеспечении безопасности своих участников посредством политических и военных мер. «Радио 1» расскажет о том, что такое НАТО, как она была создана, её целях, финансировании, расширении, военной деятельности и текущих задачах.

В 2024 году в состав постоянных членов НАТО входят 32 страны. Среди них: Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Франция, Греция, Турция, Германия, Испания, Венгрия, Польша, Чехия, Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония, Албания, Хорватия, Черногория, Северная Македония, Финляндия и Швеция.

Что такое НАТО


НАТО (Североатлантический альянс) — это международная организация, созданная для обеспечения коллективной безопасности своих членов. Она была основана 4 апреля 1949 года в Брюсселе на основе Североатлантического договора.

Основной целью НАТО является защита стран-участников от внешних угроз, в первую очередь путём взаимной обороны. Согласно статье 5 договора, нападение на одного из членов рассматривается как нападение на всех.

Альянс занимается не только военной безопасностью, но и содействует политической стабильности, сотрудничеству в сфере обороны, а также отвечает на современные вызовы, такие как киберугрозы, терроризм и изменение климата.

Основной принцип НАТО — это защита демократии, свободы и верховенства закона.

Как образовался альянс НАТО


Организация Североатлантического договора (НАТО) была основана в 1949 году после Второй мировой войны с целью обеспечения безопасности всех участников и соблюдения принципов Устава ООН. Европа находилась в разрушенном состоянии, а СССР расширял своё влияние в Восточной Европе. В 1947 году президент США Гарри Трумэн предложил создать союз для противостояния угрозам со стороны Советского Союза.

Основные этапы формирования НАТО:

  1. Растущая угроза после Второй мировой войны. В 1947 году Советский Союз начал активно усиливать своё влияние в странах Восточной Европы, а также в других частях мира, что вызвало беспокойство у западных стран. В ответ на это США предложили создать систему коллективной безопасности для защиты демократических государств от возможного коммунистического давления.
  2. Подписание Брюссельского договора. В 1948 году пять западноевропейских стран — Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды и Люксембург — подписали Брюссельский договор, который предусматривал взаимную защиту в случае агрессии. Этот договор стал основой для дальнейшего создания более широкого альянса.
  3. Создание НАТО. 4 апреля 1949 года был подписан Североатлантический договор в Вашингтоне, положивший начало созданию НАТО. Первоначально в альянс вошли 12 стран: США, Канада, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Италия, Норвегия, Дания, Португалия и Исландия. Основной идеей было обеспечение коллективной обороны: нападение на одну страну-члена рассматривалось как нападение на всех (статья 5 договора).
  4. Холодная война и расширение альянса. В последующие десятилетия, в условиях Холодной войны, НАТО стало основным блоком, обеспечивающим безопасность стран Запада от угрозы со стороны Советского Союза. В 1955 году в ответ на создание НАТО был образован Варшавский договор, военный союз стран Восточного блока.
Изначально НАТО фокусировалось на военных аспектах безопасности, стремясь укрепить оборонный потенциал Западной Европы. Со временем функции и задачи альянса расширились, включая политическую стабильность и адаптацию к новым вызовам в изменяющемся мире.

После окончания холодной войны одной из основных проблем для НАТО стал международный терроризм. С развитием технологий актуальными стали вопросы защиты от киберугроз.

Какие цели преследует НАТО


НАТО преследует несколько ключевых целей, которые направлены на обеспечение безопасности и стабильности как в Европе, так и в более широком мировом контексте. Вот основные из них:

  1. Коллективная оборона. Согласно статье 5 Североатлантического договора, нападение на одного из членов НАТО считается нападением на всех. Это основная цель альянса — защитить своих членов от внешней агрессии, включая возможные военные угрозы. Этот принцип коллективной безопасности был активирован только один раз — после террористических атак 11 сентября 2001 года в США.
  2. Сдерживание угроз. НАТО играет важную роль в сдерживании потенциальных агрессоров, особенно в контексте борьбы с расширением влияния авторитарных режимов или террористических групп. Система сдерживания предполагает использование военной мощи и политической решимости для предотвращения возможных конфликтов.
  3. Сохранение мирной и стабильной Европы. С момента своего создания НАТО стремится поддерживать стабильность в Европе, предотвращать конфликты и способствовать мирному разрешению споров. В этом контексте альянс активно сотрудничает с другими международными организациями, такими как ООН и ЕС.
  4. Поддержка демократии и верховенства закона. НАТО стремится поддерживать демократические ценности, уважение прав человека и верховенство закона. Это отражается в политической и военной поддержке стран, которые стремятся к демократическим реформам, в том числе через участие в миротворческих миссиях и помощь в борьбе с террористическими угрозами.
  5. Реагирование на современные угрозы безопасности. НАТО активно адаптируется к новым вызовам, таким как киберугрозы, терроризм, гибридные войны, изменение климата и миграционные потоки. Альянс развивает свою способность эффективно реагировать на эти угрозы с использованием современных технологий и укрепления сотрудничества с другими государствами и организациями.
  6. Международное сотрудничество и партнерство. НАТО активно сотрудничает с рядом стран, не входящих в альянс, что способствует укреплению международной безопасности и развитию отношений с различными регионами мира.
Таким образом, НАТО ставит перед собой цели, связанные с обеспечением безопасности своих членов, сдерживанием угроз, поддержанием стабильности и мира, а также продвижением демократических ценностей на международной арене.

Как финансируется НАТО


Финансирование НАТО осуществляется за счёт взносов стран-участниц. Размер взноса зависит от экономического потенциала страны и её доли в общих расходах организации. Взносы уплачиваются ежегодно и могут быть использованы только для целей, определённых в Уставе НАТО.

Основные статьи расходов НАТО включают:

  • содержание военного персонала и обеспечение его деятельности;
  • развитие и поддержание военной инфраструктуры;
  • проведение совместных военных учений и манёвров;
  • участие в миротворческих операциях и гуманитарных миссиях;
  • финансирование научных исследований и разработок в области обороны и безопасности.
Кроме того, НАТО получает дополнительные средства из других источников, таких как доходы от инвестиций, гранты и пожертвования. Эти средства также направляются на реализацию программ и проектов, связанных с обеспечением безопасности и стабильности в регионе.

Важным аспектом финансирования НАТО является прозрачность и подотчётность использования средств. Страны-участницы имеют право контролировать расходование своих взносов и требовать отчётности о том, как они используются. Это позволяет им быть уверенными в том, что их деньги идут на действительно важные и необходимые цели.

Саммит НАТО в Вашигтоне (Фото: РИА Новости / Стрингер)

Как расширялось НАТО


НАТО начало расширяться сразу после своего создания в 1949 году, постепенно включив в альянс новые страны. Первоначально в 1950-е годы вступили Греция и Турция, а в 1990-е, после окончания Холодной войны, началось активное «восточное расширение».

В 1999 году в НАТО присоединились Польша, Чехия и Венгрия, а в 2004 году — Эстония, Латвия, Литва, Словения, Словакия, Болгария и Румыния.

Позднее вступили Албания и Хорватия (2009), Черногория (2017), а в 2020 году — Северная Македония.

В 2023 году в альянс вступила Финляндия, а в 2024 году — Швеция.

Статья 10 Североатлантического договора гласит:
«Договаривающиеся стороны по всеобщему согласию могут предлагать любому другому европейскому государству, способному развивать принципы настоящего Договора и вносить свой вклад в безопасность Североатлантического региона, присоединиться к настоящему Договору».
Основные требования для вступления страны в НАТО:

  • демократические институты и правовое государство. Страна-кандидат должна иметь устойчивую демократию, многопартийную систему, свободные и честные выборы, уважение прав человека и верховенство закона;
  • добрососедство. Кандидат должен поддерживать открытые и дружественные отношения с соседями, что снижает риск конфликтов и укрепляет стабильность в регионе;
  • готовность к сотрудничеству. Кандидат должен быть готов сотрудничать с другими странами НАТО и организациями альянса, соблюдать принципы коллективной обороны и участвовать в совместных военных и гражданских проектах;
  • согласие на коллективную оборону. Кандидат должен выразить своё согласие и готовность участвовать в коллективной обороне согласно статье 5 Вашингтонского договора.

Трамп: если союзники НАТО не будут платить по счетам, то США выйдет из альянса
Трамп: если союзники НАТО не будут платить по счетам, то США выйдет из альянса

Военная деятельность альянса


Военная деятельность НАТО включает в себя защиту стран-членов (по принципу коллективной обороны), миротворческие и стабилизирующие операции, а также антитеррористическую активность.

Альянс проводит операции, такие как KFOR в Косово и ISAF в Афганистане, а также «Активные усилия» в Средиземном море для борьбы с терроризмом.

Также альянс активно работает с партнёрами по гуманитарным миссиям и реагированию на кризисы.

Чем занимается НАТО сейчас


В 2024 году НАТО продолжает выполнять свои ключевые задачи, адаптируясь к новым угрозам и вызовам. Основные направления деятельности альянса:

  1. Коллективная оборона: НАТО укрепляет свою оборонную способность.
  2. Совместные учения и тренировки: Альянс проводит масштабные учения, такие как «Defender Europe» и «Trident Juncture», для улучшения координации между войсками стран-членов и повышения готовности к возможным угрозам, включая гибридные и киберугрозы.
  3. Кибербезопасность: НАТО активно развивает свои возможности в области киберзащиты, создавая новые структуры для защиты от кибератак и укрепляя сотрудничество с частным сектором и партнёрскими странами.
  4. Реагирование на глобальные угрозы: НАТО продолжает борьбу с терроризмом через операции в различных регионах, включая Ирак, где альянс помогает в обучении и поддержке местных сил безопасности.
  5. Гибридные угрозы и новые технологии: Альянс фокусируется на противодействии гибридным угрозам, включая дезинформацию и вмешательство в выборы, а также активно внедряет новые технологии, такие как искусственный интеллект и автономные системы, для улучшения своей военной и разведывательной работы.
Таким образом, НАТО в 2024 году продолжает адаптироваться к изменяющемуся миру, укрепляя безопасность своих членов, поддерживая партнёров и готовясь к новым вызовам.

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На Западе оценили текущую ситуацию в Сирии
WP: признаков вывода российских сил из Сирии нет, военное присутствие остается
10 декабря 2024, 10:45

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Военное присутствие российских сил на базах в сирийских Тартусе и Хмеймиме сохраняется, признаков их вывода нет. Об этом сообщает издание The Washington Post (WP), ссылаясь на источники.
«Пока нет никаких доказательств масштабного вывода войск из Тартуса или Хмеймима», — сказано в публикации.
Авторы материала добавили, что эти объекты являются ключевыми для РФ. Авиабазой Хмеймим пользовались, когда били по террористам и применяли, чтобы расширить военное присутствие России в африканских странах.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Президент Башар Асад снял с себя полномочия и получил политическое убежище в России. Недавно турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал его действия.

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