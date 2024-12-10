В Кремле назвали количество принятых обращений на прямую линию с Путиным

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Уже более 300 тысяч обращений принято на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, проинформировал журналистов пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Уже даже не десятки [обращений приняты], мы уже перевалили тысяч, наверное, за триста», — сказал Песков.Он добавил, что речь идет об обращениях, которые поступили по всем каналам.
Прямая линия с Владимиром Путиным состоится в четверг, 19 декабря. Сбор вопросов для лидера государства начался в минувшее воскресенье 8 декабря.
Событие проходит ежегодно, где россияне задают вопросы главе государства.
Ранее публиковалась информация о прямой линии с Путиным. В материале «Радио 1» раскрыто, как пройдет мероприятие.
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