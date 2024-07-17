ИИ выявил в подмосковных дворах с начала лета более 600 вандальных надписей

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Искусственный интеллект помог выявить во дворах Подмосковья с начала июля более 600 вандальных надписей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Там напомнили, что граффити и рисунки, сделанные уличными художниками без согласования с администрацией города, считаются незаконными. Такие работы нарушают внешний вид территорий и фасадов зданий, а не украшают их.
В министерстве напомнили, что незаконные граффити караются штрафом, максимальная сумма которого составляет 30 тыс. рублей.
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«Только за прошедшие недели июля благодаря камерам системы «Безопасный регион» выявлено 660 случаев незаконного нанесения граффити в Московской области. Все нарушения переданы балансодержателям для немедленного устранения с помощью моющих средств или краски подходящего цвета», – сказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
В министерстве напомнили, что незаконные граффити караются штрафом, максимальная сумма которого составляет 30 тыс. рублей.
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Лора Луганская