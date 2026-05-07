В ВОЗ рассказали о последствиях предыдущих эпидемий хантавируса

07 мая 2026, 22:40

ВОЗ: в предыдущие эпидемии хантавируса была высокая смертность

Фото: istockphoto/Eugeneonline

Всемирная организация здравоохранения напомнила, что в ходе предыдущих вспышек хантавируса уровень смертности был высоким. Представитель ВОЗ по инфекционным заболеваниям Анаис Леганд подчеркнула значение ранней диагностики и поддерживающей терапии.





Она также сообщила, что организация поддерживает связь со всеми странами, чьи граждане находятся на борту круизного судна MV Hondius, которое следовало из Аргентины в Кабо-Верде. На лайнере находятся 149 человек, включая одного россиянина, пишет РИА Новости.



По последним данным, инфекция подтверждена у семи туристов, трое из них скончались. В настоящее время разрабатываются меры для их возвращения домой с соблюдением всех необходимых протоколов защиты.



Согласно порталу Infobae, в Аргентине зафиксировали рекордную за последние десять лет заболеваемость хантавирусом — уже подтвердили 101 случай. А недавно в Швейцарии выявили наиболее опасный тип вируса, способный передаваться от человека к человеку. Власти страны, однако, считают, что угрозы распространения нет. Глава ВОЗ также отметил, что нынешняя ситуация пока не напоминает начало пандемии COVID-19.



Хантавирус объединяет группу патогенов, вызывающих у человека тяжёлые поражения лёгких или почек. Большинством разновидностей вируса можно заразиться только при контакте с грызунами или их выделениями.



