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IKEA зарегистрировала еще один товарный знак в России

Фото: iStock/LeventKonuk

Фото: iStock/LeventKonuk

Компания IKEA, нидерландский правообладатель Inter IKEA Systems B.V., зарегистрировала новый товарный знак в России, согласно данным Роспатента.
Заявка на регистрацию была подана в конце июля 2023 года, а сам товарный знак, представляющий собой надпись «IKEA» черным цветом на белом фоне, получил государственную регистрацию 17 апреля 2025 года. Исключительное право на данный знак будет действовать до конца июля 2033 года.

Это не единственная регистрация для компании: в начале 2024 года IKEA также получила регистрацию двух других товарных знаков, заявки на которые были поданы в начале августа 2023 года.

Напомним, что в марте 2022 года шведский мебельный концерн объявил о приостановке своей деятельности в России и Белоруссии.

В дополнение к этому, Ingka Centers, ранее развивавшая IKEA в России, продала все торговые центры «Мега» Газпромбанку.

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#суд
#регистрация
#мир
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Wildberries: суд встал на сторону Татьяны Ким в разделе имущества с Бакальчуком
17 апреля 2025, 16:38

Татьяна Ким (Фото: Телеграм, @kimtatyana2024)

Суд вынес в пользу основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Ким решение по разделу имущества с бывшим мужем Владиславом Бакальчуком. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.
По решению судьи, доля в размере 1% в Wildberries, которой владел Бакальчук, отошла Татьяне. Теперь только она является владельцем компании. Также за Ким остаётся вся компания «Вайлдберриз Банк» и все средства, которые находятся на её персональных счетах.

Кроме этого, суд удовлетворил исковые требования Ким.

В июне 20204 года Татьяна объявила о начале бракоразводного процесса с супругом. В сентябре того же года предпринимательница сообщила о возвращении своей девичьей фамилии (Ким). 10 февраля 2025 года Владислав Бакальчук заявил, что суд расторг его брак с Татьяной.

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#маркетплейс
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Страстная пятница 18 апреля: почему в этот день нельзя убираться и ловить рыбу, народные приметы
17 апреля 2025, 16:23

Фото: istockphoto / Vera Tikhonova

Страстная пятница (она же Великая пятница) — особый день в православном календаре. Он завершает последнюю, шестую неделю Великого поста и предшествует Пасхе. В 2025 году Страстная пятница выпадает на 18 апреля. «Радио 1» расскажет подробнее о её значении и традициях, а также о том, что можно и нельзя делать в этот день.

Что такое Страстная пятница и ее значение


Согласно христианскому учению, в этот день был распят Иисус Христос. Событие сопровождалось природными явлениями: потемнением неба, землетрясением и атмосферой скорби. Римские воины, присутствовавшие при распятии, были потрясены происходящим. Для язычников идея единобожия была непонятна, а фарисеи воспринимали Христа как угрозу своей власти. В результате — смертный приговор и казнь.

Страстная пятница в римской традиции приходилась на день Венеры. В христианстве этот день получил статус самого скорбного и трагичного момента земной жизни Спасителя. В богословии он рассматривается как момент высшего проявления жертвы ради искупления грехов человечества.

Пасха 2025 в России: когда отмечается, история, суть и традиции великого праздника
Пасха 2025 в России: когда отмечается, история, суть и традиции великого праздника

Существуют и древние тексты, созданные ранними христианами. Один из них — апокриф, найденный в районе египетского города Наг-Хаммади. В нём, по преданию, содержатся слова Христа: «Сразу после того, как душа рождается, дух жизни входит в неё».

Дата Страстной пятницы в 2025 году


В 2025 году Страстная пятница выпадает на 18 апреля. Расчёт этой даты основывается на дате Пасхи, которая в свою очередь определяется по лунно-солнечному календарю.

Пасха празднуется в первое воскресенье после первого полнолуния, наступившего после весеннего равноденствия. В 2025 году равноденствие произошло 20 марта. Соответственно, Пасха приходится на 20 апреля, а Страстная пятница — на 18 апреля.

Последняя неделя Великого поста длится шесть дней — от Великого понедельника до Страстной пятницы включительно.

Что можно делать 18 апреля


Страстная пятница — это день покаяния, тишины, духовного сосредоточения и ожидания Воскресения Христова. Рекомендуется:

  • посетить церковную службу;
  • посвятить время молитве и духовному очищению;
  • искренне покаяться в своих грехах и постараться стать лучше;
  • подготовиться к Пасхе: в этот день традиционно красят яйца и пекут куличи. Существует примета: если куличи получаются румяными и красивыми — год будет счастливым. Если подгорят — возможны трудности и неудачи

Что запрещено делать в Страстную пятницу


На этот день накладывается ряд запретов, связанных с духовной важностью происходящего:

Запрещены любые домашние дела, включая уборку, стирку, готовку — всё должно быть завершено накануне, в Чистый четверг. Не рекомендуется заниматься садовыми и огородными работами. Считается, что посаженные в этот день растения погибнут, а урожая не будет.

Исключаются любые развлечения, веселье, громкая музыка, шумные разговоры и ссоры. Нежелательно употреблять пищу до окончания вечерней службы.

Фото: istockphoto / vadimguzhva

Народные приметы 18 апреля


Согласно народным поверьям, в Страстную пятницу:

  • следует двигаться по направлению ветра, иначе можно привлечь несчастья;
  • рыбакам не рекомендуется выходить в воду: лодка может перевернуться;
  • в домах традиционно зажигались свечи и лампады, а открытый огонь гасился до захода солнца.

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#праздник
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Гендиректор NMH Иксанов: мир подсел на информационную иглу после пандемии
17 апреля 2025, 16:22

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов выступил на конференции «Медиапространство 2025» от «Коммерсанта» с темой «Кластеризация активов и контентное ДНК: новое будущее медиа». В своей речи он рассказал о стратегии NMH и о том, почему наступило время информационных медиа.
«Люди очень сильно прокачали мышцу потребления новостей еще со времени коронавируса. Такая информационная игла, на которой сейчас сидит весь мир, я бы сказал. Это как бы наше время, время новостников. <…> Мне нравится, что сейчас даже один человек на новых площадках может конкурировать с крупными медиа. И это противостояние отражается в цифрах. Как итог: выживает сильнейший», — поделился глава холдинга.
Иксанов также отметил, что ведение каналов по одному шаблону — ошибочная стратегия, которая приводит к потере аудитории. Вместо этого, по его мнению, следует создавать отдельные бренды с собственным позиционированием: федеральные и региональные новости, спорт, шоу-бизнес, развлекательные и коммерческие направления.
«Приведу аналогию с потребительским спросом. В условиях обилия информации люди выбирают быстрое потребление и разнообразный формат. Нашей задачей было сделать, скажем так, информационный фастфуд. В том смысле, чтобы для большинства людей это были самые универсальные бургеры, картошка фри, то, что нравится большему количеству», — добавил гендиректор NMH.
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Волынец предложила разрешить многодетным семьям бесплатно парковаться
17 апреля 2025, 15:57

Фото: iStock/themorningglory

Многодетным семьям стоит дать право бесплатно парковаться. Так считает уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. Она уже обратилась с подобной инициативой в Госсовет республики.
«Пока еще наш парламент эту инициативу не реализовал, хотя я считаю, что это очень важно», — отметила Волынец в беседе с «Татар-информ».

По ее словам, бесплатная парковка могла бы стать значимой мерой в рамках соцподдержки многодетных семей.

Волынец уверена, что именно такие меры позволяют улучшать качество жизни семей, где воспитываются трое и более детей, а также делают городскую среду более доступной для них.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье бесплатную парковку для многодетных семей можно оформить онлайн. Услуга предоставляется бесплатно, срок выполнения заявки — шесть рабочих дней.

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#меры
#парламент
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SHAMAN не против проведения урока в школе вместе с Мизулиной
17 апреля 2025, 15:11

Певец SHAMAN (Фото: Телеграм, @shaman_channel)

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) допустил, что проведёт открытый урок в школе совместно с Екатериной Мизулиной. Об этом певец рассказал после урока музыки в Физтех-лицее имени П. Л. Капицы в Долгопрудном.
«Я думаю, почему бы и нет? Это хорошая идея. Тем более дети прекрасно к Екатерине относятся. Мне кажется, это может быть как минимум ярко», — цитирует слова музыканта Ксения Собчак в своём телеграм-канале «Кровавая барыня».

Ранее SHAMAN во время встречи со студентами института «Первая академия медиа» РЭУ им. Г. В. Плеханова заявил, что выступает за создание российской музыкальной премии международного уровня и отметил, что согласился бы стать членом жюри.

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