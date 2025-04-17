IKEA зарегистрировала еще один товарный знак в России

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Компания IKEA, нидерландский правообладатель Inter IKEA Systems B.V., зарегистрировала новый товарный знак в России, согласно данным Роспатента.
Заявка на регистрацию была подана в конце июля 2023 года, а сам товарный знак, представляющий собой надпись «IKEA» черным цветом на белом фоне, получил государственную регистрацию 17 апреля 2025 года. Исключительное право на данный знак будет действовать до конца июля 2033 года.
Это не единственная регистрация для компании: в начале 2024 года IKEA также получила регистрацию двух других товарных знаков, заявки на которые были поданы в начале августа 2023 года.
Напомним, что в марте 2022 года шведский мебельный концерн объявил о приостановке своей деятельности в России и Белоруссии.
В дополнение к этому, Ingka Centers, ранее развивавшая IKEA в России, продала все торговые центры «Мега» Газпромбанку.
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Это не единственная регистрация для компании: в начале 2024 года IKEA также получила регистрацию двух других товарных знаков, заявки на которые были поданы в начале августа 2023 года.
Напомним, что в марте 2022 года шведский мебельный концерн объявил о приостановке своей деятельности в России и Белоруссии.
В дополнение к этому, Ingka Centers, ранее развивавшая IKEA в России, продала все торговые центры «Мега» Газпромбанку.
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Дарья Осипова