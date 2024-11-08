Завершен выход IKEA из России: продан последний склад

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Ingka Group, управляющая IKEA, завершила продажу последнего актива в России, передав склад в подмосковном Есипово бизнесмену Роберту Узилову, сообщает РБК.
Этот объект недвижимости, открытый еще в 2003 году и расширенный до 180 тыс. кв. м, ранее не вошел в сделку с Газпромбанком, который приобрел торговые центры «Мега».
После приостановки работы IKEA в России в марте 2022 года склад не использовался. Сделка прошла одобрение правительственной комиссии, возглавляемой министром финансов Антоном Силуановым, по старым условиям — до повышения требований на дисконт и взнос в бюджет.
По оценке специалистов, стоимость комплекса составляет 16-18 млрд руб. Склад адаптирован под нужды IKEA, что создает определенные сложности для нового использования, но при текущем высоком спросе на складские площади комплекс, вероятно, найдет арендаторов.
Аналитики отмечают, что несмотря на стабильный спрос, рынок складской недвижимости в Московском регионе охлаждается: объем сделок снизился на 27% за 9 месяцев 2024 года по сравнению с прошлым годом.
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После приостановки работы IKEA в России в марте 2022 года склад не использовался. Сделка прошла одобрение правительственной комиссии, возглавляемой министром финансов Антоном Силуановым, по старым условиям — до повышения требований на дисконт и взнос в бюджет.
По оценке специалистов, стоимость комплекса составляет 16-18 млрд руб. Склад адаптирован под нужды IKEA, что создает определенные сложности для нового использования, но при текущем высоком спросе на складские площади комплекс, вероятно, найдет арендаторов.
Аналитики отмечают, что несмотря на стабильный спрос, рынок складской недвижимости в Московском регионе охлаждается: объем сделок снизился на 27% за 9 месяцев 2024 года по сравнению с прошлым годом.
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Мария Моисеева