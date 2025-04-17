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В руках вся торговая империя: суд вынес в пользу Ким решение по разделу имущества

Wildberries: суд встал на сторону Татьяны Ким в разделе имущества с Бакальчуком
Татьяна Ким (Фото: Телеграм, @kimtatyana2024)

Татьяна Ким (Фото: Телеграм, @kimtatyana2024)

Суд вынес в пользу основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Ким решение по разделу имущества с бывшим мужем Владиславом Бакальчуком. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.
По решению судьи, доля в размере 1% в Wildberries, которой владел Бакальчук, отошла Татьяне. Теперь только она является владельцем компании. Также за Ким остаётся вся компания «Вайлдберриз Банк» и все средства, которые находятся на её персональных счетах.

Кроме этого, суд удовлетворил исковые требования Ким.

В июне 20204 года Татьяна объявила о начале бракоразводного процесса с супругом. В сентябре того же года предпринимательница сообщила о возвращении своей девичьей фамилии (Ким). 10 февраля 2025 года Владислав Бакальчук заявил, что суд расторг его брак с Татьяной.

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Страстная пятница 18 апреля: почему в этот день нельзя убираться и ловить рыбу, народные приметы
17 апреля 2025, 16:23

Фото: istockphoto / Vera Tikhonova

Страстная пятница (она же Великая пятница) — особый день в православном календаре. Он завершает последнюю, шестую неделю Великого поста и предшествует Пасхе. В 2025 году Страстная пятница выпадает на 18 апреля. «Радио 1» расскажет подробнее о её значении и традициях, а также о том, что можно и нельзя делать в этот день.

Что такое Страстная пятница и ее значение


Согласно христианскому учению, в этот день был распят Иисус Христос. Событие сопровождалось природными явлениями: потемнением неба, землетрясением и атмосферой скорби. Римские воины, присутствовавшие при распятии, были потрясены происходящим. Для язычников идея единобожия была непонятна, а фарисеи воспринимали Христа как угрозу своей власти. В результате — смертный приговор и казнь.

Страстная пятница в римской традиции приходилась на день Венеры. В христианстве этот день получил статус самого скорбного и трагичного момента земной жизни Спасителя. В богословии он рассматривается как момент высшего проявления жертвы ради искупления грехов человечества.

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Существуют и древние тексты, созданные ранними христианами. Один из них — апокриф, найденный в районе египетского города Наг-Хаммади. В нём, по преданию, содержатся слова Христа: «Сразу после того, как душа рождается, дух жизни входит в неё».

Дата Страстной пятницы в 2025 году


В 2025 году Страстная пятница выпадает на 18 апреля. Расчёт этой даты основывается на дате Пасхи, которая в свою очередь определяется по лунно-солнечному календарю.

Пасха празднуется в первое воскресенье после первого полнолуния, наступившего после весеннего равноденствия. В 2025 году равноденствие произошло 20 марта. Соответственно, Пасха приходится на 20 апреля, а Страстная пятница — на 18 апреля.

Последняя неделя Великого поста длится шесть дней — от Великого понедельника до Страстной пятницы включительно.

Что можно делать 18 апреля


Страстная пятница — это день покаяния, тишины, духовного сосредоточения и ожидания Воскресения Христова. Рекомендуется:

  • посетить церковную службу;
  • посвятить время молитве и духовному очищению;
  • искренне покаяться в своих грехах и постараться стать лучше;
  • подготовиться к Пасхе: в этот день традиционно красят яйца и пекут куличи. Существует примета: если куличи получаются румяными и красивыми — год будет счастливым. Если подгорят — возможны трудности и неудачи

Что запрещено делать в Страстную пятницу


На этот день накладывается ряд запретов, связанных с духовной важностью происходящего:

Запрещены любые домашние дела, включая уборку, стирку, готовку — всё должно быть завершено накануне, в Чистый четверг. Не рекомендуется заниматься садовыми и огородными работами. Считается, что посаженные в этот день растения погибнут, а урожая не будет.

Исключаются любые развлечения, веселье, громкая музыка, шумные разговоры и ссоры. Нежелательно употреблять пищу до окончания вечерней службы.

Фото: istockphoto / vadimguzhva

Народные приметы 18 апреля


Согласно народным поверьям, в Страстную пятницу:

  • следует двигаться по направлению ветра, иначе можно привлечь несчастья;
  • рыбакам не рекомендуется выходить в воду: лодка может перевернуться;
  • в домах традиционно зажигались свечи и лампады, а открытый огонь гасился до захода солнца.

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Гендиректор NMH Иксанов: мир подсел на информационную иглу после пандемии
17 апреля 2025, 16:22

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов выступил на конференции «Медиапространство 2025» от «Коммерсанта» с темой «Кластеризация активов и контентное ДНК: новое будущее медиа». В своей речи он рассказал о стратегии NMH и о том, почему наступило время информационных медиа.
«Люди очень сильно прокачали мышцу потребления новостей еще со времени коронавируса. Такая информационная игла, на которой сейчас сидит весь мир, я бы сказал. Это как бы наше время, время новостников. <…> Мне нравится, что сейчас даже один человек на новых площадках может конкурировать с крупными медиа. И это противостояние отражается в цифрах. Как итог: выживает сильнейший», — поделился глава холдинга.
Иксанов также отметил, что ведение каналов по одному шаблону — ошибочная стратегия, которая приводит к потере аудитории. Вместо этого, по его мнению, следует создавать отдельные бренды с собственным позиционированием: федеральные и региональные новости, спорт, шоу-бизнес, развлекательные и коммерческие направления.
«Приведу аналогию с потребительским спросом. В условиях обилия информации люди выбирают быстрое потребление и разнообразный формат. Нашей задачей было сделать, скажем так, информационный фастфуд. В том смысле, чтобы для большинства людей это были самые универсальные бургеры, картошка фри, то, что нравится большему количеству», — добавил гендиректор NMH.
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Волынец предложила разрешить многодетным семьям бесплатно парковаться
17 апреля 2025, 15:57

Фото: iStock/themorningglory

Многодетным семьям стоит дать право бесплатно парковаться. Так считает уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. Она уже обратилась с подобной инициативой в Госсовет республики.
«Пока еще наш парламент эту инициативу не реализовал, хотя я считаю, что это очень важно», — отметила Волынец в беседе с «Татар-информ».

По ее словам, бесплатная парковка могла бы стать значимой мерой в рамках соцподдержки многодетных семей.

Волынец уверена, что именно такие меры позволяют улучшать качество жизни семей, где воспитываются трое и более детей, а также делают городскую среду более доступной для них.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье бесплатную парковку для многодетных семей можно оформить онлайн. Услуга предоставляется бесплатно, срок выполнения заявки — шесть рабочих дней.

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Мотоциклисты, владельцы электромобилей и многодетные смогут парковаться в Подмосковье бесплатно
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#качество жизни
#онлайн
#меры
#парламент
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SHAMAN не против проведения урока в школе вместе с Мизулиной
17 апреля 2025, 15:11

Певец SHAMAN (Фото: Телеграм, @shaman_channel)

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) допустил, что проведёт открытый урок в школе совместно с Екатериной Мизулиной. Об этом певец рассказал после урока музыки в Физтех-лицее имени П. Л. Капицы в Долгопрудном.
«Я думаю, почему бы и нет? Это хорошая идея. Тем более дети прекрасно к Екатерине относятся. Мне кажется, это может быть как минимум ярко», — цитирует слова музыканта Ксения Собчак в своём телеграм-канале «Кровавая барыня».

Ранее SHAMAN во время встречи со студентами института «Первая академия медиа» РЭУ им. Г. В. Плеханова заявил, что выступает за создание российской музыкальной премии международного уровня и отметил, что согласился бы стать членом жюри.

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#медиа
#школа
#уроки
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Артемий Лебедев передал привет показавшему средний палец украинцу
Артемий Лебедев передал привет показавшему неприличный жест украинцу
17 апреля 2025, 14:53

Артемий Лебедев (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал инцидент, который произошёл с ним недалеко от города Киото (Япония): украинец показал ему неприличный жест и снял это на видео.
«Видимо, совсем молодой юный человек ещё, просто не умеет пилить контент, но ему очень хотелось понравиться», — заявил блогер в своём выпуске обзора новостей, который доступен «ВКонтакте».
Лебедев также считает, что оскорбивший его незнакомец смотрит его канал, и передал ему горячий привет.

Ранее дизайнер раскритиковал оформление российских купюр и документов.

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