В руках вся торговая империя: суд вынес в пользу Ким решение по разделу имущества

Татьяна Ким (Фото: Телеграм, @kimtatyana2024)
Суд вынес в пользу основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Ким решение по разделу имущества с бывшим мужем Владиславом Бакальчуком. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.
По решению судьи, доля в размере 1% в Wildberries, которой владел Бакальчук, отошла Татьяне. Теперь только она является владельцем компании. Также за Ким остаётся вся компания «Вайлдберриз Банк» и все средства, которые находятся на её персональных счетах.
Кроме этого, суд удовлетворил исковые требования Ким.
В июне 20204 года Татьяна объявила о начале бракоразводного процесса с супругом. В сентябре того же года предпринимательница сообщила о возвращении своей девичьей фамилии (Ким). 10 февраля 2025 года Владислав Бакальчук заявил, что суд расторг его брак с Татьяной.
Читайте также:
«Любовь проверяется трудностями»: Владислав Бакальчук высказался о любви после развода с Татьяной Ким
Суд отклонил жалобу Владислава Бакальчука по делу о слиянии Wildberries и РВБ
В России появилась пятая женщина-миллиардер
Кроме этого, суд удовлетворил исковые требования Ким.
В июне 20204 года Татьяна объявила о начале бракоразводного процесса с супругом. В сентябре того же года предпринимательница сообщила о возвращении своей девичьей фамилии (Ким). 10 февраля 2025 года Владислав Бакальчук заявил, что суд расторг его брак с Татьяной.
Читайте также:
«Любовь проверяется трудностями»: Владислав Бакальчук высказался о любви после развода с Татьяной Ким
Суд отклонил жалобу Владислава Бакальчука по делу о слиянии Wildberries и РВБ
В России появилась пятая женщина-миллиардер
Анастасия Чубина