Гендиректор NMH Иксанов: мир подсел на информационную иглу после пандемии

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Генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов выступил на конференции «Медиапространство 2025» от «Коммерсанта» с темой «Кластеризация активов и контентное ДНК: новое будущее медиа». В своей речи он рассказал о стратегии NMH и о том, почему наступило время информационных медиа.
«Люди очень сильно прокачали мышцу потребления новостей еще со времени коронавируса. Такая информационная игла, на которой сейчас сидит весь мир, я бы сказал. Это как бы наше время, время новостников. <…> Мне нравится, что сейчас даже один человек на новых площадках может конкурировать с крупными медиа. И это противостояние отражается в цифрах. Как итог: выживает сильнейший», — поделился глава холдинга.Иксанов также отметил, что ведение каналов по одному шаблону — ошибочная стратегия, которая приводит к потере аудитории. Вместо этого, по его мнению, следует создавать отдельные бренды с собственным позиционированием: федеральные и региональные новости, спорт, шоу-бизнес, развлекательные и коммерческие направления.
«Приведу аналогию с потребительским спросом. В условиях обилия информации люди выбирают быстрое потребление и разнообразный формат. Нашей задачей было сделать, скажем так, информационный фастфуд. В том смысле, чтобы для большинства людей это были самые универсальные бургеры, картошка фри, то, что нравится большему количеству», — добавил гендиректор NMH.Читайте также:
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