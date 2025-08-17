ИКИ РАН: На Солнце почти исчезли пятна
На Солнце практически исчезли пятна, что указывает на сокращение вспышечной активности, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
В Telegram-канале лаборатории отметили, что на обращённой к Земле стороне Солнца пятен почти не осталось, и по всей видимости то же самое происходит и на обратной стороне.
Учёные пояснили, что пятна пока ещё есть, но их число и размеры уменьшились настолько, что при поверхностном осмотре в более чем четырёх из девяти областей их не удаётся обнаружить даже на высокоточных космических снимках. Поскольку число и размер пятен примерно коррелируют с числом вспышек, в ближайшее время ждать активности не стоит: если ситуация не изменится, к началу следующей недели количество вспышек может почти полностью уйти в ноль — на радость метеочувствительным людям и на беду радиолюбителям.
В лаборатории добавили, что оснований для быстрого роста солнечной активности нет, но уже со вторника возможны очередные бури из‑за приближающейся корональной дыры.
