В сети появились кадры из эпицентра мощного урагана «Эрин» в Атлантике

В сети появились кадры из эпицентра мощного урагана «Эрин», сформировавшегося в Атлантическом океане. Видео и подробностями делится телеграм-канал SHOT.
По его данным, атмосферное явление за последние сутки усилилось с первой для пятой категории. На данный момент его скорость составляет приблизительно 230 километров в час.
По прогнозам синоптиков, что скоро стихия доберется до Виргинских островов и Пуэрто-Рико. Затем она, предположительно, направится в сторону восточного побережья Соединенных Штатов.
Ранее на фоне бушующих в Португалии лесных пожаров запечатлели огненный смерч в районе Агиар-да-Бейра. Редкое природное явление сняли на видео второй раз за неделю. В прошлые выходные такой же вихрь прошелся по поселку Моймента-да-Бейра.
