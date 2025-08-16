У берегов Камчатки произошло землетрясение

16 августа 2025, 20:39

У берегов камчатки сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3

Фото: istockphoto/allanswart

Сейсмологи в 18:51 мск зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,3 в Тихом океане у берегов Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.