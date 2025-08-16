У берегов Камчатки произошло землетрясение
Сейсмологи в 18:51 мск зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,3 в Тихом океане у берегов Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
Эпицентр располагался в 469 км к юго‑западу от Петропавловска‑Камчатского на глубине 28,6 км. В соцсетях филиала сообщили: «Расстояние от ПК: 469. Глубина (км): 28,6. Магнитуда: 5,3».
Напомним, 30 июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8; с тех пор сейсмологи ежедневно регистрируют афтершоки, большинство из которых в населённых пунктах не ощущаются.
По их оценке, интенсивность и сила афтершоков постепенно снижались (к 14 августа было зафиксировано 26 афтершоков), однако за минувшие сутки зарегистрировано 50 подземных толчков, один из которых с магнитудой 6,5 в эпицентре ощущался на полуострове до 5 баллов.
