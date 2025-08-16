На Камчатке зафиксировано 50 афтершоков за сутки после землетрясения
Сейсмологи зарегистрировали 50 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,5 на Камчатке за последние 24 часа, при этом один толчок ощущался силой до 5 баллов.
По данным управления МЧС по Камчатскому краю, население почувствовало только один из подземных толчков — остальные не вызвали дискомфорта. Напомним, что 15 августа в регионе произошло основное землетрясение магнитудой 6.5, после которого началась серия афтершоков.
В Петропавловске-Камчатском и Вилючинске продолжают работать пункты временного размещения для жителей, опасающихся ночевать в домах. За ночь в убежищах на Халактырском шоссе, 6/6 и в Вилючинске разместились 17 человек, включая пятерых детей. Спасатели проводят мониторинг состояния многоквартирных домов в зонах сейсмической активности.
