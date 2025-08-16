На Камчатке зафиксировано 50 афтершоков за сутки после землетрясения

16 августа 2025, 06:06

Фото: Istock/AnnaTamila

Сейсмологи зарегистрировали 50 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,5 на Камчатке за последние 24 часа, при этом один толчок ощущался силой до 5 баллов.