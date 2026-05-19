Ученые создали новый сорбент для извлечения меди из воды
Ведущий инженер кафедры неорганической химии и химической экологии ДГУ Шаназ Аммаева сообщила, что новый сорбент удаляет из воды до 99 процентов меди за два часа и в 14 раз превосходит активированный уголь. Об этом пишет РИА Новости.
Материал создали российские ученые при участии коллег из Франции. Его получают из кремнезема и клея в одну стадию при комнатной температуре. Сорбент не требует дополнительной обработки. Для его производства нужно немного воды, электроэнергии и химических веществ. Сейчас для очистки воды от меди применяют мембранную фильтрацию и ионные смолы. По оценке авторов разработки, такие методы не всегда дают нужный результат и требуют дорогих реагентов и сложного оборудования. В РНФ напомнили, что избыток меди в сточных водах грозит предприятиям крупными штрафами и вредит экосистеме.
В фонде отметили, что медь относится к числу наиболее токсичных тяжелых металлов. Ее широко используют при производстве кабелей и проводов, в машиностроении и строительстве. В промышленных регионах концентрация меди в воде может заметно превышать норматив в 1 миллиграмм на литр. При контакте нового сорбента с водой металл осаждается на его поверхности в виде нерастворимых соединений. Эти вещества прочно закрепляются на носителе. По словам Шаназ Аммаевой, нагрев среды с 25 до 40 градусов повышает эффективность очистки. Это открывает возможность применять материал для горячих промышленных стоков в металлургии и химической отрасли. Лучше всего сорбент работает в кислой и нейтральной среде.
Ведущий научный сотрудник Аналитического центра коллективного пользования Дагестанского федерального исследовательского центра РАН Камиль Рабаданов рассказал, что в будущем ученые хотят адаптировать разработку для извлечения ртути, кадмия, свинца и радиоактивных атомов.
