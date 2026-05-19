Ученые создали новый сорбент для извлечения меди из воды

19 мая 2026, 09:45

Ведущий инженер кафедры неорганической химии и химической экологии ДГУ Шаназ Аммаева сообщила, что новый сорбент удаляет из воды до 99 процентов меди за два часа и в 14 раз превосходит активированный уголь. Об этом пишет РИА Новости.