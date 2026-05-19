В Госдуме назвали условия для повторной сдачи ЕГЭ
Член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова («Новые люди») рассказала, кто имеет право на повторную сдачу ЕГЭ. Ее слова передает ТАСС.
Школьник может вновь написать экзамен, если пропустил его по уважительной причине (например, болел, и это подтверждается документами), покинул аудиторию из-за ухудшения здоровья, либо если при проведении ЕГЭ случились технические или организационные нарушения.
Также пересдача допускается при неудовлетворительном результате по обязательным предметам (русскому языку или математике), чтобы выпускник имел возможность получить аттестат. По мнению Скрозниковой, такой подход делает экзамен справедливее и снижает психологическую нагрузку на учеников.
Она объяснила, что заявление на пересдачу рассматривает государственная экзаменационная комиссия региона. Школа, в свою очередь, помогает оформить необходимые материалы. Система устроена таким образом, чтобы принятие окончательного решения происходило без субъективности.
