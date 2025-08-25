ИКИ РАН: риск мощнейших вспышек на Солнце поднялся до максимума с середины лета

25 августа 2025, 13:05

Фото: iStock/Lemon_tm

С середины лета риск возникновения мощнейших вспышек на Солнце поднялся до максимума. Об этом заявили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.





Отмечается, что самыми мощными вспышками являются вспышки X-класса. Они характерны огромным выделением энергии и излучения. В результате них на Земле случаются сильные геомагнитные бури. К тому же могут повредиться спутники и системы связи. Помимо этого, после вспышек увеличивается радиационный фон в космосе.





«Взрывы идут из-за края солнечного диска, где, судя по всему, расположена пока частично скрытая крупная группа солнечных пятен. Риски X вспышек выставлены на наивысшие значения с середины лета», — передает ИКИ РАН.