Врач назвала топ болезней, которые обостряются именно осенью
Врач Кашух: осенью возрастает заболеваемость ОРВИ
Осенью часто обостряются многие хронические заболевания. Причины этого назвала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
По словам специалиста, чаще всего в осенний период возрастает заболеваемость ОРВИ.
«Дефицит витамина D, связанный с нехваткой солнца, приводит к некоторому снижению иммунитета, а частые дожди и перепады температур — к переохлаждению организма, что повышает уязвимость дыхательных путей к патогенным микроорганизмам», — рассказала Кашух в беседе с RT.
Она пояснила, что вирусы отлично выживают при холоде, повышенной влажности и отсутствии солнца. Кроме того, такие условия могут спровоцировать приступы бронхиальной астмы. Также осенью может обостриться депрессия, возникнуть апатия или повышенная утомляемость.
По словам Кашух, для снижения рисков возникновения болезней необходимо поддерживать физическую активность, следить за питанием и питьевым режимом и стараться избегать места скопления людей.
Тем временем врач-инфекционист Елена Мескина предупредила в разговоре с «Москвой 24», что в осенне-зимний период традиционно происходит активизация риновируса и респираторно-синцитиального вируса (РСВ).
«Они оба вызывают насморк и кашель, при этом зачастую протекают в легкой форме. Однако вирусы могут быть опасны для детей младшего возраста и пожилых людей старше 65 лет, особенно если у них есть хронические заболевания», — уточнила эксперт.
Также осенью распространены грипп, COVID-19 и парагрипп. Последний чаще всего встречается у детей и вызывает круп. При этом у взрослых осложнения возникают нечасто.