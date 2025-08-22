«Роскосмос» продемонстрировал, как живут мыши и насекомые на спутнике «Бион-М» №2

22 августа 2025, 22:35

«Роскосмос» показал видео с борта спутника, где находятся мухи и мыши

Роскосмос (Фото: Telegram / @roscosmos_gk)

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала видеозапись, на которой запечатлены мыши и насекомые, находящиеся на борту научного спутника «Бион-М» №2. Кадры космического эксперимента появились в Telegram-канале ведомства.







«Мыши и мухи на спутнике "Бион-М" №2 отправились на орбиту», — сообщили ученые.