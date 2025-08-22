«Роскосмос» продемонстрировал, как живут мыши и насекомые на спутнике «Бион-М» №2
«Роскосмос» показал видео с борта спутника, где находятся мухи и мыши
Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала видеозапись, на которой запечатлены мыши и насекомые, находящиеся на борту научного спутника «Бион-М» №2. Кадры космического эксперимента появились в Telegram-канале ведомства.
«Мыши и мухи на спутнике "Бион-М" №2 отправились на орбиту», — сообщили ученые.20 августа с космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1б» со спутником, на борту которого находятся 75 мышей и около 1,5 тысячи мух-дрозофил.
Пресс-служба «Роскосмоса» уточнила, что на спутнике размещены различные биологические объекты — от насекомых и мхов до клеточных культур и растительных образцов.
Эксперимент направлен на изучение воздействия условий космоса — в том числе радиации и невесомости — на живые организмы в полярной орбите. Продолжительность миссии составит 30 суток.