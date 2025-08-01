Глава «Роскосмоса» Баканов заявил о соглашении с NASA по эксплуатации МКС до 2028 года

01 августа 2025, 01:57

Баканов и NASA договорились о продлении работы МКС до 2028 года

Дмитрий Баканов (Фото: www.kremlin.ru)

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов и исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи провели первые очные переговоры за семь лет, договорившись о продлении эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2028 года и совместной работе по её сведению с орбиты до 2030 года.





Переговоры в Хьюстоне 31 июля стали первым личным контактом руководителей космических агентств с 2018 года. Стороны обсудили текущие проекты, включая программу перекрёстных полётов, лунные миссии и освоение дальнего космоса.





Баканов подчеркнул важность сохранения канала сотрудничества: «Я приложу усилия, чтобы сохранить канал сотрудничества между Россией и США, и жду того же от NASA», — заявил глава «Роскосмоса».