Глава «Роскосмоса» Баканов заявил о соглашении с NASA по эксплуатации МКС до 2028 года
Баканов и NASA договорились о продлении работы МКС до 2028 года
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов и исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи провели первые очные переговоры за семь лет, договорившись о продлении эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2028 года и совместной работе по её сведению с орбиты до 2030 года.
Переговоры в Хьюстоне 31 июля стали первым личным контактом руководителей космических агентств с 2018 года. Стороны обсудили текущие проекты, включая программу перекрёстных полётов, лунные миссии и освоение дальнего космоса.
Баканов подчеркнул важность сохранения канала сотрудничества: «Я приложу усилия, чтобы сохранить канал сотрудничества между Россией и США, и жду того же от NASA», — заявил глава «Роскосмоса».Стороны договорились, что эксплуатация МКС продлена минимум до 2028 года, подтверждена обеими сторонами. До 2030 года совместная рабочая группа займётся безопасным сведением станции с орбиты. Кроме этого, среди ключевых договоренностей подтверждено участие космонавта Олега Платонова в миссии Crew-11 (запуск перенесён на 1 августа из-за погоды).