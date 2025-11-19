Иксанов: главные принципы журналистики — достоверность и уважении к аудитории

19 ноября 2025, 00:14

Максим Иксанов (Фото: News Media Holding)

В рамках Национального рекламного форума прошла сессия «Как попасть в повестку и не потерять доверие: СМИ, бренды и ИИ в новой экосистеме потребления контента», организатором которой стал «Бизнес ФМ».





В мероприятии приняли участие главные редакторы ведущих российских медиа, а также эксперты по коммуникациям. Генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов в своём выступлении отметил, что успех СМИ на сегодняшний день зависит не от хайпа, а от способности говорить с аудиторией на понятном ей языке.





«Мы просто стали разговаривать с человеком на его языке. Не как с абстрактным пользователем, а как с другом. Да, с профессиональными журналистскими условностями, но без напускной сложности. Сегодня это уже не "новые медиа" — все разговаривают на этом языке», — заявил Иксанов.

«Цитирование — это междусобойчик медиа. Это значит, что коллега уважает тебя или просто не нашёл, кого другого процитировать. Человеку ведь важно не это. Ему важно то, что он видит у себя на экране. Самое главное — попасть к нему в карман, в телефон. Вот что действительно имеет значение», — подчеркнул эксперт.