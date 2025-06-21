Секреты человека разгадает нейроурбанистика

21 июня 2025, 11:41

Владимир Щекин обсудил потребности человека на ПМЭФ-2025

Владимир Щекин (Фото: пресс-службы Группы Родина)

Сооснователь и совладелец Группы Родина Владимир Щекин выступил на Петербургском международном экономическом форуме и обсудил потребности человека в инфраструктуре. Щекин заявил, что человек стал центром не только для государства, но и для бизнеса. Но ощущения самого человека в современном мегаполисе игнорируются.





Владимир отметил, что его компания уже давно реализует проекты, которые совершенствуют городскую инфраструктуру для роста и развития человека, не вторгаясь в его личную жизнь, а лишь наблюдая и анализируя запросы аудитории.



Щекин назвал нейроурбанистику важным инструментом для разгадки секретов человека и лучшего понимания его запросов.

«Когда вы будете знать, как ваш мозг или психика реагирует на тот или иной цвет, архитектурные формы, ландшафт, то тогда научный подход психологов, нейрофизиологов можно имплементировать в такой документ, как мастер-план», — объяснил Владимир.