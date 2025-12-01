Иксанов: Telegram стал центральной платформой для потребления новостей в РФ

01 декабря 2025, 21:35

Фото: iStock/Penderev

Telegram стал центральной платформой для потребления новостей в России. Об этом в эфире радио Business FM рассказал гендиректор News Media Holding (Mash, SHOT, LIFE, газета «Жизнь») Максим Иксанов.





Он пояснил, что в Telegram учитываются не подписчики, а просмотры, уточнив, что публикации Mash в среднем собирают порядка 1,2 млн просмотров. А рекламодателей привлекает именно качественный трафик.





«Можете называть нас таблоидом, но точно не жёлтой прессой. Это как называть McDonald's забегаловкой: формально можно, но эта "забегаловка" зарабатывает больше дорогих ресторанов. Главная ценность — в умении упаковать историю. Именно "маркетинг новостей" формирует высокий охват: новости перестали быть линейным продуктом, и эмоциональный ракурс подачи стал частью производства», — заявил Иксанов.

«Интересная работа всегда монетизируется. Слабые медиа в рекламе не работают», — уточнил медиаменеджер.