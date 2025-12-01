Иксанов: Telegram стал центральной платформой для потребления новостей в РФ
Telegram стал центральной платформой для потребления новостей в России. Об этом в эфире радио Business FM рассказал гендиректор News Media Holding (Mash, SHOT, LIFE, газета «Жизнь») Максим Иксанов.
Он пояснил, что в Telegram учитываются не подписчики, а просмотры, уточнив, что публикации Mash в среднем собирают порядка 1,2 млн просмотров. А рекламодателей привлекает именно качественный трафик.
«Можете называть нас таблоидом, но точно не жёлтой прессой. Это как называть McDonald's забегаловкой: формально можно, но эта "забегаловка" зарабатывает больше дорогих ресторанов. Главная ценность — в умении упаковать историю. Именно "маркетинг новостей" формирует высокий охват: новости перестали быть линейным продуктом, и эмоциональный ракурс подачи стал частью производства», — заявил Иксанов.
По его словам, большинство материалов благодаря репортёрской работе.
Иксанов выделил одну из главных проблем рынка — увеличение числа фейковых материалов и сложности в проверке визуального контента. Он отметил, что фактчекинг во многом зависит от профессионального опыта редакторов и их способности сопоставлять события с хроникой.
В контексте экономики, по словам Иксанова, крупные расследования и командировки редко приносят прямую финансовую выгоду, но они значительно укрепляют доверие аудитории, которое является ключевым фактором для рекламодателей.
«Интересная работа всегда монетизируется. Слабые медиа в рекламе не работают», — уточнил медиаменеджер.
Telegram стал полноценной площадкой для быстрых новостей, а таблоидный формат теперь сочетает в себе журналистику, маркетинг и управление вниманием, заключил Иксанов.