Ильин день: Чего нельзя делать 2 августа, чтобы не столкнуться с болезнями

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Православные 2 августа вспоминают пророка Илию – единственного пророка из Ветхого Завета и первого святого Древней Руси. По легенде, он был одним из немногих праведников, попавших на небеса ещё при жизни. В материале «Радио 1» расскажем о традициях этого дня, что можно и нельзя делать 2 июля.
Кто такой Илия ПророкСогласно Ветхому Завету, Илия появился на свет за 900 лет до Рождества Христова. Он жил в израильском городе Фесвии, который располагался на территории современной Иордании.
С первых дней жизни пророка сопровождали чудеса. Согласно легенде, когда Илия родился, отцу пришло видение, что младенца окружили благородные мужи, которые приветствовали его и пеленали огненными языками. И этому ведению было суждено сбыться – ребёнок стал пламенным ревнителем веры в единого Бога.
Также существует предание, что Илия оказался на небесах ещё при жизни. Когда он прогуливался со своим воспитанником, внезапно появилась огненная колесница, которая унесла его ввысь. Так появилось народное представление об Илие Громовержце. В Древней Руси было поверье, что гроза и молнии вызваны тем, что по небу мчится Илия на огненной колеснице.
Ильин день: ТрадицииЕжегодно в Ильин день по всей России совершаются крестные ходы и торжественные молебны. Священники облачаются в красные одеяния, символизирующие пророков и мучеников. Верующие в этот день приходят в церковь, чтобы поставить свечку за здоровье близких.
На Руси было принято считать, что со 2 августа лето начинает переходить в осень, потому что праздник всегда совпадал с завершением сенокоса и началом жатвы. Также начинала ухудшаться погода: ночи становились более холодными и длинными, а жара днём спадала.
Что можно делать 2 августаВерующим рекомендуется посетить храм. Если такой возможность нет, то необходимо выделить время, чтобы пропеть тропарь и кондак святому Илие, а также прочитать ему молитву.
Наши предки считали, что травы, собранные в Ильин день, обладали целительными свойствами. Предки рано просыпались и заготавливали их, после чего сушили и использовали весь год.
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Что нельзя делать 2 августаТрадиционно в Ильин день запрещалось купание. Народ верил, что в этот день нечисть, в том числе подводная, не спит.
Не рекомендуется находиться рядом с водоемами и заниматься ловлей рыбы. Христиане считали, что купаться нельзя и после дня Ильи, поскольку с этого момента вода во всех водоемах становится холодной и приносит несчастья и болезни.
В этот день рекомендуется воздержаться от чрезмерного употребления алкогольных напитков, стараться не переедать. В первую очередь это касается тех, кто будет праздновать День воздушно-десантных войск (ВДВ).
Также считается, что в Ильин день нельзя заниматься тяжёлым физическим трудом. Однако Церковь не вводила строгих запретов на работу, поскольку бывают ситуации, что отложить её невозможно.
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Именины 2 августа
В выборе имени родившегося в этот день ребёнка помогут именины:
- Александр – святой покровитель Александр Пергийский;
- Алексей – святой покровитель Алексий Бортсурманский;
- Георгий – святой покровитель Георгий I, патриарх Константинопольский;
- Иван – святой покровитель преподобный Иоанн Пещерник;
- Илья – святой покровитель пророк Илия;
- Константин – святой покровитель Константин Косинский;
- Пётр – святой покровитель Пётр Константинопольский;
- Фёдор – святой покровитель Фёдор Ушаков.
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