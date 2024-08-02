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Ильин день: Чего нельзя делать 2 августа, чтобы не столкнуться с болезнями

Православные верующие отметят Ильин день 2 августа
02 августа 2024, 00:00
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Православные 2 августа вспоминают пророка Илию – единственного пророка из Ветхого Завета и первого святого Древней Руси. По легенде, он был одним из немногих праведников, попавших на небеса ещё при жизни. В материале «Радио 1» расскажем о традициях этого дня, что можно и нельзя делать 2 июля.

Кто такой Илия Пророк

Согласно Ветхому Завету, Илия появился на свет за 900 лет до Рождества Христова. Он жил в израильском городе Фесвии, который располагался на территории современной Иордании.

С первых дней жизни пророка сопровождали чудеса. Согласно легенде, когда Илия родился, отцу пришло видение, что младенца окружили благородные мужи, которые приветствовали его и пеленали огненными языками. И этому ведению было суждено сбыться – ребёнок стал пламенным ревнителем веры в единого Бога.



Также существует предание, что Илия оказался на небесах ещё при жизни. Когда он прогуливался со своим воспитанником, внезапно появилась огненная колесница, которая унесла его ввысь. Так появилось народное представление об Илие Громовержце. В Древней Руси было поверье, что гроза и молнии вызваны тем, что по небу мчится Илия на огненной колеснице.

Ильин день: Традиции

Ежегодно в Ильин день по всей России совершаются крестные ходы и торжественные молебны. Священники облачаются в красные одеяния, символизирующие пророков и мучеников. Верующие в этот день приходят в церковь, чтобы поставить свечку за здоровье близких.

На Руси было принято считать, что со 2 августа лето начинает переходить в осень, потому что праздник всегда совпадал с завершением сенокоса и началом жатвы. Также начинала ухудшаться погода: ночи становились более холодными и длинными, а жара днём спадала.

Что можно делать 2 августа

Верующим рекомендуется посетить храм. Если такой возможность нет, то необходимо выделить время, чтобы пропеть тропарь и кондак святому Илие, а также прочитать ему молитву.

Наши предки считали, что травы, собранные в Ильин день, обладали целительными свойствами. Предки рано просыпались и заготавливали их, после чего сушили и использовали весь год.
Фото: iStock/Yana Tatevosian

Что нельзя делать 2 августа

Традиционно в Ильин день запрещалось купание. Народ верил, что в этот день нечисть, в том числе подводная, не спит.

Не рекомендуется находиться рядом с водоемами и заниматься ловлей рыбы. Христиане считали, что купаться нельзя и после дня Ильи, поскольку с этого момента вода во всех водоемах становится холодной и приносит несчастья и болезни.

В этот день рекомендуется воздержаться от чрезмерного употребления алкогольных напитков, стараться не переедать. В первую очередь это касается тех, кто будет праздновать День воздушно-десантных войск (ВДВ).

Также считается, что в Ильин день нельзя заниматься тяжёлым физическим трудом. Однако Церковь не вводила строгих запретов на работу, поскольку бывают ситуации, что отложить её невозможно.
Фото: iStock/Vitaliy Shkadinov

Именины 2 августа

В выборе имени родившегося в этот день ребёнка помогут именины:

  • Александр – святой покровитель Александр Пергийский;
  • Алексей – святой покровитель Алексий Бортсурманский;
  • Георгий – святой покровитель Георгий I, патриарх Константинопольский;
  • Иван – святой покровитель преподобный Иоанн Пещерник;
  • Илья – святой покровитель пророк Илия;
  • Константин – святой покровитель Константин Косинский;
  • Пётр – святой покровитель Пётр Константинопольский;
  • Фёдор – святой покровитель Фёдор Ушаков.
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#церковь
Адвокат Винника рассказал о причинах отказа включить россиянина в обмен
02 августа 2024, 00:33

Фото: iStock/Zolnierek

Адвокат Александра Винника Аркадий Бух объяснил, что его подзащитный еще не осужден в США и поэтому не мог быть включен в сделку по обмену, передает РИА Новости.
«Очень важно понимать, что это не судебная процедура, почти нет никаких правил относительно того, как это делается и как это будет делаться», – отметил юрист.

Он также заявил, что существует закономерность, согласно которой правительства США и России редко освобождают людей, которые еще не осуждены. Поэтому кажется маловероятным, что Винник будет обменен. Бух добавил , что встретился с Винником 1 августа и заявил о хорошем состоянии подзащитного

Ранее Вера Винник, мать арестованного в США по обвинению в создании криптовалютной биржи BTC-e гражданина России Александра Винника, заявила, что ее сын был исключен из списка обмена заключенными по неизвестным причинам.

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#сша
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#россия
#адвокат
#криптовалюта
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Опубликованы кадры встречи Путина с вернувшимися после обмена россиянами
01 августа 2024, 23:20

Фото: iStock/Marcus Millo

Пресс-служба Кремля опубликовала видео, на котором президент России Владимир Путин встречает в аэропорту «Внуково» россиян, возвращающихся домой после обмена.


Первыми из самолета вышли Артем и Анна Дульцевы с детьми. Женщина не смогла сдержать слез и обняла российского лидера. Следом за ними по трапу спустился Вадим Красиков, который пожал руку и приобнял президента.

Глава государства поздравил освобожденных россиян с возвращением на родину и поблагодарил их за верность присяге. Путин заверил их, что Родина их не забывала ни на минуту.

Ранее, по данным ФСБ, в результате масштабного обмена восемь россиян были возвращены на родину. Среди них были находившийся в заключении в США бизнесмен Владислав Клюшин и разведчик Вадим Красиков, отбывавший пожизненное заключение в Германии.

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#россия
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В Мытищах предотвратили сброс 50 кубометров строительных отходов
01 августа 2024, 23:11

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В городском округе Мытищи удалось предотвратить незаконный сброс 50 кубометров строительных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Министерство провело экологический рейд в партнёрстве с Минэкологии Московской области, МВД России и Главного управления региональной безопасности Московской области. Целью стала борьба с несанкционированной перевозкой отходов строительных работ, сноса и перемещения грунтов.
«На территории муниципалитета во время рейда проверено 15 единиц техники. У двоих водителей грузовиков не было необходимых для перевозки документов. В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях, а их автомобили перемещены на специализированную стоянку. Благодаря оперативным действиям проверяющих удалось предотвратить сброс строительного мусора объемом 50 м³, улучшив экологическую ситуацию в округе», – говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что работать в рамках закона позволит разрешение на перемещение ОССиГ. Оформить его можно на региональном портале госуслуг.

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#московская область
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В подмосковных автобусах за полгода поймали более 9 тыс. безбилетников
01 августа 2024, 21:42

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В автобусах Мострансавто за полгода выявили более 9 тыс. безбилетных пассажиров. Этой работой занимаются сотрудники Административно-пассажирской инспекции Минтранса Подмосковья, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Самыми популярными маршрутами у безбилетников стали № 367 «Константиново – Москва (м. Домодедовская)», где выявлено 716 нарушений оплаты проезда; № 21 «Лобня (м/р Южный) – Шереметьево» (383 случая безбилетного проезда); № 1202 «Боброво – Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского)» (242 нарушителя)», – отметили в министерстве.
Там напомнили, что в подмосковных автобусах доступны все способы безналичной оплаты проезда – банковскими или транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», социальными картами.

В Минтрансе также отметили, что водителям компании запрещено принимать в качестве оплаты наличные деньги.

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#московская область
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В Солнечногорске отремонтировали и запустили фонтан
01 августа 2024, 21:27

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В городском округе Солнечногорск после текущего ремонта возобновили работу фонтана. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Фонтан расположен в микрорайоне Рекинцо, рядом с ФОК «Авангард». В июне был заключён контракт на текущий ремонт в рамках содержания элементов объектов благоустройства.
«Под контролем инспекторов министерства специалисты подрядной организации привели фонтан в нормативное состояние. Все выявленные дефекты и недостатки исправлены. Гидротехническому сооружению вернули первоначальный вид и функциональность», – отметили в ведомстве.
В фонтане восстановили и заменили повреждённые элементы, провели тщательное техническое обслуживание системы подачи воды и насосов. Каждая деталь и механизм были проверены и отрегулированы для оптимальной работы, добавили в пресс-службе.

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#солнечногорск
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Губернатор Воробьёв утвердил свою треть Общественной палаты Подмосковья
01 августа 2024, 21:11

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв утвердил свою треть состава Общественной палаты региона. Распоряжение опубликовано на сайте правительства региона.
Согласно закону, по одной трети членов палаты от её общей численности, то есть по 33 человека, утверждают губернатор области и Мособлдума, последняя треть – члены палаты, утверждёнными губернатором и Московской областной думой.

Региональные депутаты определились со своими списком ещё в июне. Всего будет отобрано 99 кандидатов.

Нынешний состав Общественной палаты Московской области был сформирован в 2021 году.

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#подмосковье
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Более 200 человек собрали в Лобне и Люберцах форумы для волонтёров Подмосковья
01 августа 2024, 20:59

Фото: МИСК МО

Свыше 200 представителей 15 городских округов собрали в Лобне и Люберцах окружные форумы для руководителей и активистов добровольческих организаций. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области, которое в течение года проводит образовательные мероприятия для подмосковных волонтёров.
«Движение волонтёров Подмосковья стремительно развивается. Сейчас это почти 49 тыс. активистов. Только в этом году уже было организовано более 2 тыс. мероприятий и акций, сделано около 900 добрый дел. И эти цифры растут каждый день. Ребята сталкиваются с новыми вызовами, максимально вовлечены во все важные задачи в нашем регионе и в стране», – сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
По её словам, чтобы быть оперативными и полезными, добровольцы постоянно учатся, узнают новое, растут профессионально.
«Со своей стороны мы стараемся помогать им в этой работе, проводим образовательные форумы, семинары, круглые столы, приглашаем спикеров федерального уровня, организовываем практические занятия», – добавила Швелидзе.
На форумах прошли семинары для руководителей добровольческих организаций и активистов движения «Волонтёры Подмосковья». Эксперт Ассоциации тренеров Российского Союза Молодёжи, наставник проекта «Росмолодёжь.Гранты» и «Твой Ход» Артём Рыков рассказал, как продвигать свою деятельность так, чтобы увеличить число вовлечённых в добровольческую деятельность, как быть результативным, не перегореть на работе и получать от неё удовольствие.

Особый акцент в ходе беседы сделали на том, что для успеха общего дела активисты должны ощущать командный дух, понимали цель мероприятий и акций.

Руководители волонтёрских ячеек Московской области подробно поговорили о событийном волонтёрстве, о компетенциях, необходимых для активиста. Событийное волонтёрство — добровольческая деятельность, направленная на помощь в организации и проведении крупных значимых событий.

В завершении для участников форумов провели командообразующую игру «Самый умный. Самый Добрый». Подмосковные добровольцы проверили свою эрудицию в области истории России, в разных направлениях волонтёрства, посоревновались в том, как хорошо они знают Подмосковье, его достопримечательности и объекты культурного наследия.

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Песков прокомментировал информацию о сбоях YouTube
01 августа 2024, 20:57

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сильных сбоев видеохостинга YouTube не замечал.
«Тут я ничего не могу сказать. Где-то в телефоне работает нормально, все грузится», — ответил на вопрос о сбоях площадки корреспонденту Газета.ру Песков.

Кроме того, он выразил мнение о том, что каждый сам волен выбирать, каким из сервисов VPN пользоваться, отметив, что приложений на рынке достаточно.

Ранее сообщалось, что в России происходят сбои в работе американского видеохостинга YouTube, большинство жалоб поступали из Москвы. Уточнялось, что проблемы с функционированием начались примерно в час ночи.

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Россиянам раскрыли, когда начнут дешеветь авиабилеты
Авиаэксперт Гусаров спрогнозировал удешевление авиабилетов в РФ
01 августа 2024, 20:18

Фото: iStock/Zhanna Danilova

Авиационный эксперт Роман Гусаров заявил, что удешевление авиабилетов в России ожидается осенью.
«В августе мы будем видеть пик цен и пик перевозок, а дальше, начиная со второй половины сентября, когда будет завершаться бархатный сезон, цены пойдут вниз, и низшая точка будет достигнута в стоимости билетов на ноябрь. После этого цены пойдут опять вверх, потому что где-то со второй декады декабря уже начинается новогодний пик праздничных перевозок», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Гусаров.

Он также предположил, что цены на авиабилеты за год выросли в пределах 10-15 %.

Ранее сообщалось, что Свердловский областной суд обязал авиакомпанию «Аэрофлот» выплатить туристам компенсацию за задержку рейса в размере более 293 тысяч рублей.

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