Синоптик Шувалов: Жары больше не будет в Москве в этом году

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что 30-градусной жары больше не будет в этом году в Москве.
«Среднесуточная составит от 15 до 18°C. Может быть, в первой декаде будет несколько повыше, около 20°C. С вероятностью 80% в августе в Москве не будет 30-градусной жары», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Шувалов.
Кроме этого, синоптик спрогнозировал дожди и грозы в пятницу, 2 августа, в Москве.
«В пятницу у нас и температура начнёт потихонечку приходить в себя. То есть будет уже не 20-22°С, а 22-23°С. Дождей и облачности станет меньше. Дожди сдвинутся на вторую половину дня, и могут прогреметь отдельные грозы, но в целом погода пойдёт на поправку», — отметил в беседе с RT специалист.
Ранее Александр Шувалов предупреждал, что образовавшиеся смерчи на юге России будут лишь усиливаться.
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Мелисса Тимофеева