Макринин день 1 августа: Что нужно сделать, чтобы избежать неприятностей

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Православные 1 августа вспоминают святую Макрину, которую воспитывали в духе христианства. По легендам, она обладала даром исцеления.
Кто такая святая Макрина
Макрина родилась в 324 году в Каппадокии в знатной христианской семье. Она была старшей сестрой великих каппадокийцев — святых Василия Великого и Григория Нисского. Григорий называл Макрину своей наставницей и духовной матерью.
С малых лет Макрина приучалась к церковным службам, молитвам, воспитывалась и обучалась грамоте по Священному писанию, псалмам Давида, ведению домашнего хозяйства.
В юности родители обручили ее с достойным молодым человеком, но он умер до свадьбы. После его гибели Макрина приняла решение отказаться от мирской жизни, несмотря на предложения замужества. Она осталась жить в родительском доме и заботилась о младших братьях и сестрах.
После смерти родителей Макрина и ее мать Емилия основали женский монастырь. Макрина руководила сестрами обители, пользовалась уважением окружающих. За строгость, воздержание и постнические подвиги она была удостоена дара чудотворения и пророчества.
На склоне лет Макрина тяжело заболела и незадолго до смерти ее посетил младший брат Григорий. Она скончалась в 380 году, ее похоронили в одной могиле с родителями. Григорий оставил жизнеописание Макрины, умолчав о творимых ею чудесах.
К святой Макрине в молитвах обращаются с просьбами о здоровье, мире и благополучии в доме, а также о счастливой супружеской жизни.
Макринин день на Руси: народные традиции и обряды
1 августа, на Мокрины, начинался листопад, замолкали птицы, исчезали оводы. Крестьяне шли в лес за грибами, убирали овес. Полевые работы заканчивались, все были заняты сбором урожая.
В этот день главной темой разговоров был дождь и его влияние на урожай. Середина июля и август – пора летних гроз, которые опасны для дозревающего и созревшего хлеба, а также для сохнущего сена.
Мокрина – день памяти Ильи-пророка, самого грозового дня. Имя святой покровительницы этого дня тоже «запрограммировало» сырость и осадки.
Фото: istockphoto / Wheatfield
Если лето было засушливым, то проводили обряд «мокрин», чтобы вызвать дождь. Главной фигурой дня становилась женщина, рожденная 1 августа — Мокрина. Она наряжалась в синий сарафан и красные бусы, а к ней приходили женщины с колосьями со своих полей. Эти колосья Мокрина собирала в сноп, который укутывала полотенцем.
Когда у дома собирались все женщины селения и местная знахарка, Мокрина с этим снопом шла к реке, где его топили. Если обряд подсмотрит мужчина, то, согласно поверью, наведёт беду на всю деревню.
Если же 1 августа лил дождь, то разряженная Мокрина целый день сидела дома, чтобы не накликать недород.
Если же 1 августа лил дождь, то разряженная Мокрина целый день сидела дома, чтобы не накликать недород.
Что нужно делать в Макринин день
В Макринин день рекомендуется заняться уборкой: постирать, погладить, вымыть окна и почистить обувь. Не забудьте позаботиться о себе — сходите в баню, чтобы насладиться чистотой и попариться.
Наши предки считали эту дату благоприятной для сбора урожая грибов и ягод. Хозяйки в Макринин день убирались в доме и выбрасывали старые вещи. В полевых работах наступал перерыв, начинался сбор грибов и ягод. Это было время сбора урожая, дикоросов и приготовления заготовок на зиму.
Если в этот день к вам прибьётся рыжий кот, обязательно покормите его. Наши предки верили, что это животное — вестник счастья и удачи. А тот, кто прогонит кота, может изгнать из дома благополучие, достаток и гармонию в семейных отношениях. Если у вас нет возможности оставить кота себе, постарайтесь найти для него новый дом.
Фото: istockphoto / Nataliia Krikheli
Согласно приметам, 1 августа женщинам лучше оставаться в дождь дома и не выходить на улицу. Иначе, по поверьям, дожди зарядят надолго.
В первый день августа нужно внимательно наблюдать за погодой, ведь она подскажет, какой будет осень и урожай. Уже заметно, что лето идёт к закату, деревья начинают сбрасывать листья, птицы замолкают.
В Мокрины можно посмотреть, сколько желудей наросло на дубу. В старину считалось, что если их много, то год будет благополучным для семьи.
В преддверии Ильина дня принято ходить в баню и наводить порядок в доме. Не стоит оставлять жильё неприбранным и ходить грязными.
Что под запретом
В этот день не рекомендуется есть яблоки, так как это может привлечь мелкие неприятности. Также стоит избегать запуска оводов в дом, поскольку это может предвещать беду.
1 августа считается неблагоприятным днём для употребления алкоголя, так как это может привести к развитию пагубной привычки.
В этот день не рекомендуется забивать птицу и скот, так как это может принести болезнь близким и родственникам.
Также следует избегать квашения капусты, соления огурцов и приготовления кваса, поскольку это может привести к отравлению.
Фото: istockphoto / Oleksandr Todorov
1 августа не рекомендуется ходить на рыбалку, так как улова не будет, а русалки могут утащить на дно.
Кроме того, не стоит принимать в дар ношеные вещи или приносить что-то с улицы.
В этот день следует быть особенно аккуратным и избегать ношения грязной одежды. Святая Макрина, известная своей аккуратностью, может наказать за неопрятность.
В прошлом считалось плохой приметой поднимать с земли чужие деньги или вещи. Люди верили, что вместе с этими предметами могут перейти и проблемы их бывшего владельца.
Также в этот день не рекомендуется конфликтовать и ругаться. Напротив, стоит стремиться к примирению и гармонии. В День святой Макрины особенно важно сказать близким слова любви и заботы.
Приметы
Бабье лето будет продолжительным и тёплым, если в Макринин день будет ясно и тепло. Если будет много ягод, то зима будет суровой.
По народным приметам, дождь и солнечный день предвещают хороший урожай. Ветер и дождь 1 августа — к изменчивой погоде осенью.
Погода на Мокрину и в первый августовский день предсказывает урожай. Если в этот день будет дождь, то следующий год будет урожайным.
Тёплый солнечный день 1 августа — к долгому бабьему лету, а дождливый — к бедности и неурожаю.
Фото: istockphoto / ermate
Если увидите оводов, то это может привести к покойнику в семье. Если восход солнца не виден, то к обеду погода улучшится.
Если много паутины, то к тёплой осени. Если месяц в тумане, то к дождю.
Человек, рождённый в этот день, умеет вызывать дождь. Его талисманом является халцедон, символизирующий гармонию и являющийся мощным оберегом.
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