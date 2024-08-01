Макринин день 1 августа: Что нужно сделать, чтобы избежать неприятностей

Православные 1 августа вспоминают святую Макрину, которую воспитывали в духе христианства. По легендам, она обладала даром исцеления.

Кто такая святая Макрина









С малых лет Макрина приучалась к церковным службам, молитвам, воспитывалась и обучалась грамоте по Священному писанию, псалмам Давида, ведению домашнего хозяйства.





В юности родители обручили ее с достойным молодым человеком, но он умер до свадьбы. После его гибели Макрина приняла решение отказаться от мирской жизни, несмотря на предложения замужества. Она осталась жить в родительском доме и заботилась о младших братьях и сестрах.





После смерти родителей Макрина и ее мать Емилия основали женский монастырь. Макрина руководила сестрами обители, пользовалась уважением окружающих. За строгость, воздержание и постнические подвиги она была удостоена дара чудотворения и пророчества.





На склоне лет Макрина тяжело заболела и незадолго до смерти ее посетил младший брат Григорий. Она скончалась в 380 году, ее похоронили в одной могиле с родителями. Григорий оставил жизнеописание Макрины, умолчав о творимых ею чудесах.





К святой Макрине в молитвах обращаются с просьбами о здоровье, мире и благополучии в доме, а также о счастливой супружеской жизни.

Макринин день на Руси: народные традиции и обряды





В этот день главной темой разговоров был дождь и его влияние на урожай. Середина июля и август – пора летних гроз, которые опасны для дозревающего и созревшего хлеба, а также для сохнущего сена.





Мокрина – день памяти Ильи-пророка, самого грозового дня. Имя святой покровительницы этого дня тоже «запрограммировало» сырость и осадки.

Фото: istockphoto / Wheatfield





Если лето было засушливым, то проводили обряд «мокрин», чтобы вызвать дождь. Главной фигурой дня становилась женщина, рожденная 1 августа — Мокрина. Она наряжалась в синий сарафан и красные бусы, а к ней приходили женщины с колосьями со своих полей. Эти колосья Мокрина собирала в сноп, который укутывала полотенцем.





Когда у дома собирались все женщины селения и местная знахарка, Мокрина с этим снопом шла к реке, где его топили. Если обряд подсмотрит мужчина, то, согласно поверью, наведёт беду на всю деревню.



Если же 1 августа лил дождь, то разряженная Мокрина целый день сидела дома, чтобы не накликать недород.

Что нужно делать в Макринин день

Фото: istockphoto / Nataliia Krikheli

Что под запретом

Фото: istockphoto / Oleksandr Todorov





Также в этот день не рекомендуется конфликтовать и ругаться. Напротив, стоит стремиться к примирению и гармонии. В День святой Макрины особенно важно сказать близким слова любви и заботы.

Приметы

Фото: istockphoto / ermate