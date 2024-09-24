«Иллюзии и частота половых актов»: Психолог раскрыла главные причины расставаний россиян

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Ничего не предвещало беды, и вдруг красивая пара расстаётся или разводится. Разве может такое произойти без видимых оснований? Психологи утверждают, что нет, потому что всегда есть сигналы, предупреждающие о проблемах. И начинается это все с самого начального этапа взаимоотношений.
Частой причиной расставаний, по версии специалистов, становятся иллюзии и надуманные образы.
Психолог-сексолог, семейный терапевт, руководитель психологического центра «Ода» Екатерина Альская в беседе с «Радио 1» сообщила, что особенно склонны к фантазированию и желанию исправить партнера женщины, у которых сложная психика и много идеальных образов в голове, начиная с отца и заканчивая принцами из книг и фильмов.
Она также дала совет, на что нужно обращать внимание в друг друге мужчинам и женщинам прежде, чем вступать в отношения и брак.
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Психолог-сексолог, семейный терапевт, руководитель психологического центра «Ода» Екатерина Альская в беседе с «Радио 1» сообщила, что особенно склонны к фантазированию и желанию исправить партнера женщины, у которых сложная психика и много идеальных образов в голове, начиная с отца и заканчивая принцами из книг и фильмов.
«Здесь происходит большое количество разочарований и фрустраций. А мужчинам действительно надо меньше: секс, забота, поддержка и чтобы женщина хорошо выглядела. А тем, кто на семью серьезно настроен, важно, чтобы женщина за детьми и домом могла ухаживать. У них нет ожиданий, какая должна быть жена. У них есть четкие понимания, которые женщины чаще всего удовлетворяют», — объяснила психолог.
Она также дала совет, на что нужно обращать внимание в друг друге мужчинам и женщинам прежде, чем вступать в отношения и брак.
«Надо на берегу обсудить цели, кто куда идет и чего хочет. Стоит также распределить роли в семье, кто за что отвечает, и прийти к обоюдному согласию. А еще сексуальная деятельность — частота половых контактов — в семье тоже очень важна. Нужно, чтобы темперамент сошелся. Если он не сходится, то на этой почве происходит много конфликтов и расставаний», — сказала эксперт.
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Анастасия Бондарева