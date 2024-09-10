«Не панацея»: Психолог оценила идею о консультации пар на грани развода у психолога

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Россиян могут обязать проходить консультации психолога перед разводом. Такое предложение подготовил к внесению в законопроект о разводах Депутат Госдумы Игорь Антропенко. Согласно документу, семейные пары с несовершеннолетними детьми или в случае несогласия одного из супругов должны будут проходить консультации у семейного психолога.
Клинический психолог, директор и основатель центра психологической помощи для мужчин «ПряМой Диалог» Наталия Щанкина в беседе с «Радио 1» прокомментировала такое предложение, заявив, что семейная терапия не является панацеей.
Так же она назвала основные проблемы, с которым приходят семейные пары за помощью к психологам.
В завершении беседы Наталия Щанкина подчеркнула, что психолог должен выступать для людей неким зеркалом, а не волшебной таблеткой.
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«Здесь важно не впадать в иллюзии, что посещение психолога обязательно приведет к сохранению семьи. Иногда наоборот пара приходит к решению, что лучше экологично расстаться, сохранив хорошие отношения, но при этом чтобы каждый жил своей жизнью. Посещение семейного психолога сделает этот процесс наименее травматичным для всех, если такое решение принято. Либо, действительно, пара принимает решение, что они хотят продолжать отношения. И тогда начинается новый этап, когда люди стараются выстраивать отношения по-другому», — объяснила эксперт.
Так же она назвала основные проблемы, с которым приходят семейные пары за помощью к психологам.
- Недоверие или измены: пара не всегда расстается после измены. Это может быть каким-то этапом, а психолог поможет пережить или переступить это, если люди приняли такое решение.
- Искаженная коммуникация: когда супруги хотят одного и того же, но доносят совершенно по-разному. Искаженная коммуникация заставляет людей воспринимать, что кто-то против них выступает. Психолог будет в такой ситуации переводчиком. Искаженная коммуникация появляется из-за того, что люди не разговаривают друг с другом или если пара всю жизнь была занята какой-то целью, которая вскоре исчезла. Они оказались друг перед другом и не знают, как общаться.
- Насилие: в какой-то момент одна из сторон это осознает и хочет что-то поменять. Но здесь немного другая работа.
- Дети: необязательно свои, бывают от предыдущих браков, тогда вся коммуникация между всеми членами семьи бывает затруднительной.
В завершении беседы Наталия Щанкина подчеркнула, что психолог должен выступать для людей неким зеркалом, а не волшебной таблеткой.
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Анастасия Бондарева