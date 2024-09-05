Психолог Хорс раскрыл, как справится с эмоциональным стрессом

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Практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс заявил, что справится с хроническим эмоциональным стрессом может помочь лишь работа с мышлением человека, его личностью.
По его словам, классические советы о здоровом образе жизни ровно, как и попытки забыться с помощью вредных привычек, не помогут.
Ранее психолог, тренер по речи, голосу и публичным выступлениям Ольга Рашевская заявляла, что некоторые жесты могут испортить публичное выступление.
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«Здесь нужен другой подход – когнитивный. Его идея заключается в том, что наши отрицательные эмоции не зависят от ситуаций и обстоятельств нашей жизни. Когнитивный подход говорит, что дело тут вообще не в обстоятельствах, а в том, как мы к ним относимся, в нашем видении этих обстоятельств, в нашей готовности к этим обстоятельствам», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Хорс.
Ранее психолог, тренер по речи, голосу и публичным выступлениям Ольга Рашевская заявляла, что некоторые жесты могут испортить публичное выступление.
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Мелисса Тимофеева