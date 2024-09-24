«Поддаются соблазнам»: Психолог выявил причину развода Шнурова с Абрамовой

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров разводится со своей четвертой женой Ольгой Абрамовой. Неделю назад заявление о расторжении брака поступило в судебный участок № 425 по ЦАО. Беседа назначена на начало октября.
Судя по тому, что заявление будет рассматривать мировой судья, делить имущество супруги не планируют. Ольга стала женой Сергея Шнурова после его расставания с Матильдой. Пара тайно поженилась почти 6 лет назад, в браке у Шнуровых появились двое детей. Ольга младше Сергея на 18 лет.
Напоминаем, что у артиста также есть 31-летняя дочь Серафима от Марии Исмагиловой и 24-летний сын Аполлон от второй жены Светланы Костицыной.
Психолог-сексолог, семейный терапевт, руководитель психологического центра «Ода» Екатерина Альская в беседе с «Радио 1» предположила, что Сергею Шнурову в силу своего взрывного характера, известности и величины трудно подстраиваться под семью и желания жен, поэтому и происходят разводы.
По ее словам, брак с любой известной личностью сложен, потому что человек добился высоты, вокруг него много искушений, запретов и слабостей, которые хочется попробовать.
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Напоминаем, что у артиста также есть 31-летняя дочь Серафима от Марии Исмагиловой и 24-летний сын Аполлон от второй жены Светланы Костицыной.
Психолог-сексолог, семейный терапевт, руководитель психологического центра «Ода» Екатерина Альская в беседе с «Радио 1» предположила, что Сергею Шнурову в силу своего взрывного характера, известности и величины трудно подстраиваться под семью и желания жен, поэтому и происходят разводы.
«Безусловно, характер человека влияет на семейную жизнь, ведь семья — это способность договариваться друг с другом, подстраиваться друг под друга, где-то присмирять свой эгоизм. Сергей — звезда высокой величины, он привык к определенному вниманию и поведению в обществе. И скорее всего ему сложно подстраиваться под быт, детей, под то, что не нравится женщинам. Мы же знаем, что жены периодически «пилят мозг» мужчинам, хотят получить что-то свое, больше внимания», — объяснила эксперт.Однако она уверена, что такое «пиление» является подтверждением того, что в браке каждый хочет удовлетворить свои потребности.
«Ради этого человек и вступает в брак, а что он получает в процессе взаимодействия… от этого и зависит исход: либо длительный счастливый брак, либо расход», — сказала собеседница.
По ее словам, брак с любой известной личностью сложен, потому что человек добился высоты, вокруг него много искушений, запретов и слабостей, которые хочется попробовать.
«Брак с известной личностью — это определенное служение человеку. Иногда у тех, у кого не сильная воля, поддаются соблазнам. И люди, соглашаясь на такой брак, изначально знают , какой перед ними человек, но хотят исправить и поменять. Если у этого мужчины было три или четыре брака до, какие основания полагать, что этот будет постоянным? Это надо воспринимать просто как совместно прожитый промежуток времени», — сказала психолог.
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Анастасия Бондарева