Иллюзионист Сафронов заявил, что не верит в леших и русалок

27 марта 2026, 16:44

Российский иллюзионист Илья Сафронов заявил, что не верит в сверхъестественные силы. Он считает, что тяга к потустороннему — это общечеловеческая черта, а не особенность граждан России.





Ранее ВЦИОМ выяснил, что почти каждый третий опрошенный россиянин допускает реальное существование леших, а каждый пятый — русалок.



Сафонов объяснил, что люди склонны обращаться к магии и экстрасенсам в тяжелые периоды жизни, когда сталкиваются с неразрешимыми проблемами. В поиске ответов на сложные вопросы многие пытаются найти поддержки у «неведомого».





«У меня был большой опыт общения с так называемыми экстрасенсами, он показывает, что нет, этого не существует в природе. По крайней мере, я с этим не сталкивался», — сказал Сафонов в разговоре с Life.ru.