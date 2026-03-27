Иллюзионист Сафронов заявил, что не верит в леших и русалок
Российский иллюзионист Илья Сафронов заявил, что не верит в сверхъестественные силы. Он считает, что тяга к потустороннему — это общечеловеческая черта, а не особенность граждан России.
Ранее ВЦИОМ выяснил, что почти каждый третий опрошенный россиянин допускает реальное существование леших, а каждый пятый — русалок.
Сафонов объяснил, что люди склонны обращаться к магии и экстрасенсам в тяжелые периоды жизни, когда сталкиваются с неразрешимыми проблемами. В поиске ответов на сложные вопросы многие пытаются найти поддержки у «неведомого».
«У меня был большой опыт общения с так называемыми экстрасенсами, он показывает, что нет, этого не существует в природе. По крайней мере, я с этим не сталкивался», — сказал Сафонов в разговоре с Life.ru.Он признался, что не верит в существование леших, русалок или бесов.