Илон Маск: Европа умирает

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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что Европа умирает. Так он отреагировал на опубликованные показатели рождаемости в странах Евросоюза.
Так, коэффициент фертильности (соотношение среднего числа детей, рождённых в стране, на одну женщину фертильного возраста - прим. ред.) в большинстве европейских стран едва превышает единицу. В Испании он равен 1,16, в Италии — 1,24, в Польше — 1,29, в Германии — 1,46, во Франции — 1,79.
Ранее в американских СМИ писали, что владелец компаний SpaceX и Tesla одержим проблемой низкой рождаемости и готов помочь с зачатием детей даже малознакомым людям. При этом Маск хвастается собственным многочисленным потомством.
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«Европа умирает», — написал Маск в своей социальной сети Х.
Ранее в американских СМИ писали, что владелец компаний SpaceX и Tesla одержим проблемой низкой рождаемости и готов помочь с зачатием детей даже малознакомым людям. При этом Маск хвастается собственным многочисленным потомством.
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Александр Бойцов