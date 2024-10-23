В Италии призвали к «шоковой терапии» для повышения уровня рождаемости

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В Италии призвали к применению «шоковой терапии» для исправления ситуации с демографией. Об этом информирует РБК со ссылкой на материал The Times.
По словам главы итальянского фонда содействия рождаемости Джиджи Де Пало, нынешние власти добиваются прогресса, но этого недостаточно. Он подчеркнул, что стране необходима новая политика, которая станет «шоковой терапией» и объединит компании, банки, города.
Де Пало обратил внимание на Францию, которая считается лидером рождаемости в Европе. В этом государстве налоги уменьшаются в зависимости от количества детей в семье.
Уточняется, что в Италии уход за ребенком до 18 лет обходится в 178 тысяч евро.
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Де Пало обратил внимание на Францию, которая считается лидером рождаемости в Европе. В этом государстве налоги уменьшаются в зависимости от количества детей в семье.
Уточняется, что в Италии уход за ребенком до 18 лет обходится в 178 тысяч евро.
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Екатерина Коршунова