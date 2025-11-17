Илон Маск и глава Epic Games Тим Суинни раскритиковали Microsoft и Windows
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск высказал критику в адрес операционной системы Windows. На это обратило внимание издание Windows Latest.
Это произошло на фоне рекламы новых функций искусственного интеллекта, которую выпустила Microsoft 14 ноября. В роликах участвовали популярные блогеры, но многие пользователи восприняли их негативно.
Руководитель Epic Games Тим Суинни первым поднял вопрос о неудобствах Windows. Он предложил вернуть возможность размещать панель задач вертикально, как это было в предыдущей версии, и убрать требование создавать учетную запись. Маск поддержал его мнение, отметив, что согласен с критикой по поводу необходимости регистрации.
