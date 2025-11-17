В одном из регионов России приняли решение ввести плату за парковку, включая ночное время

17 ноября 2025, 09:06

«Ведомости»: Парковка в Ярославской области будет платной даже по ночам

Фото: iStock/themorningglory

В Ярославской области автомобилистам придется платить за парковку круглосуточно, включая ночное время и праздничные дни. О таком решении стало известно «Ведомостям».