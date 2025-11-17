Достижения.рф

В одном из регионов России приняли решение ввести плату за парковку, включая ночное время

«Ведомости»: Парковка в Ярославской области будет платной даже по ночам
Фото: iStock/themorningglory

В Ярославской области автомобилистам придется платить за парковку круглосуточно, включая ночное время и праздничные дни. О таком решении стало известно «Ведомостям».



Региональные власти отклонили законопроект от депутатов фракции «Единой России», который предлагал сделать парковку бесплатной в выходные и с 20:00 до 8:00 по будням.

Местное правительство заявило, что эта инициатива противоречит концепции внедрения платного парковочного пространства. Теперь водителям стоит готовиться к новым расходам даже в те часы, когда ранее можно было оставлять автомобили без оплаты.

Дарья Осипова

