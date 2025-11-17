Мобильное приложение Сбербанка восстановило работу
Сервис Сбербанка восстановил работу мобильного приложения. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее пользователи сталкивались с кратковременными трудностями при доступе к ряду услуг. Пресс-служба организации принесла извинения за временные неудобства.
При входе в приложение появлялось уведомление о временной недоступности онлайн-сервиса. Однако клиенты могли беспрепятственно расплачиваться картами и снимать наличные. Теперь все работает в штатном режиме, и пользователи могут снова наслаждаться всеми возможностями банка.
«СберБанк Онлайн» — мобильное приложение для управления банковскими продуктами, которое позволяет совершать платежи, переводить деньги, открывать вклады и карты, а также следить за финансами.
