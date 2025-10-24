Tesla создаст миллионную «армию человекоподобных роботов» Optimus

24 октября 2025, 00:49

Tesla готовится к массовому производству человекоподобных роботов Optimus

Фото: istockphoto / quantic69

Компания Tesla планирует запустить производство миллиона роботов модели Optimus. Ожидается, что полномасштабное производство стартует в конце 2026 года, сообщает издание Wired со ссылкой на основателя компании Илона Маска.





Основная цель проекта — освободить человечество от рутинной работы и автоматизировать производственные процессы. По замыслу Маска роботизированные помощники возьмут на себя выполнение большинства рабочих задач.



Однако создатель Tesla выразил определённые опасения относительно будущего проекта. Его беспокоит вопрос контроля над создаваемой армией роботов.



«Если мы построим эту армию роботов, смогу ли я хотя бы существенно влиять на неё? Не контролировать, а именно оказывать сильное влияние. Мне неприятно создавать эту армию роботов, если у меня нет хотя бы серьёзного влияния», — поделился предприниматель.