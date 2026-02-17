Актер Шайа ЛаБаф устроил пьяную драку в Новом Орлеане
Звезда Голливуда Шайа ЛаБаф напал на посетителей одного из баров в Новом Орлеане. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Сотрудники заведения вывели артиста на улицу из‑за его агрессивного поведения. Очевидцы утверждают, что ЛаБаф находился в сильном алкогольном опьянении.
По имеющейся информации, актер сначала несколько раз ударил одного из мужчин кулаками, после чего покинул место конфликта. Однако вскоре он вернулся, демонстрируя еще большую агрессию.
Несколько человек попытались сдержать ЛаБафа, а затем отпустили, рассчитывая, что он уйдет. Тем не менее актер продолжил нападать на первого пострадавшего и нанес удар в нос второму мужчине.
Прибывшие на место полицейские доставили дебошира в больницу с незначительными травмами. После оказания медицинской помощи знаменитость арестовали.
