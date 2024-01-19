Поляки пригласили Илона Маска посетить тюрьму

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Американскому предпринимателю Илону Маску предложили посетить тюрьму, в рамках поездки на конференцию по антисемитизму, об этом бывший министр образования Польши Пшемыслав Чарнек написал в социальной сети X.
Напомним, ранее стало известно, что Илона Маска пригласили на конференцию по борьбе с антисемитизмом. На ней предприниматель должен выступить с ведущим собственного политического шоу Беном Шапиро.
Он напомнил, впервые с прошлого века в польской тюрьме находятся политические заключённые. По словам Чарнека, весь мир должен узнать, как только что пришедшее к власти польской правительство начало нарушать законы.
Напомним, с приходом во главу страны нового правительства в заключении оказались бывшие депутаты Мариуш Каминьский и Мачей Вонсик.
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«Уважаемый Илон Маск, от имени «Свободных поляков» сразу после визита в Освенцим мы приглашаем Вас посетить тюрьмы в Радоме и Остроленке, где содержатся польские депутаты парламента», — писал на своей странице Чарнек.
Напомним, с приходом во главу страны нового правительства в заключении оказались бывшие депутаты Мариуш Каминьский и Мачей Вонсик.
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Евгения Парфентьева