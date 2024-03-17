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Илон Маск назвал последствия отказа Украины от переговоров с Россией

Маск: Украина потеряет больше людей и территорий, если не начнет переговоры
17 марта 2024, 11:37
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на переговоры с Россией. Об этом на своей странице в социальной сети написал американский предприниматель Илон Маск.
Он также отметил, что чем дольше на Украине нет мира, тем хуже для украинцев, так как страна теряет не только территории, но и мужчин.

«Чем дольше там нет мира, тем хуже для граждан Украины. Больше людей погибнет и больше территорий будет потеряно», — заявил владелец компании Tesla.

Он также добавил, что ВСУ умирают на линии фронта впустую из-за приказов командиров.

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Шойгу поручил установить на Черноморском флоте допсредства поражения БПЛА
Шойгу поручил установить на ЧФ дополнительные средства поражения беспилотников
17 марта 2024, 10:50

Фото: kremlin.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил установить на Черноморском флоте (ЧФ) дополнительные средства для нейтрализации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
В заявлении Минобороны РФ отмечается, что глава военного ведомства выдал указание об установке дополнительных огневых средств, включая крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы, предназначенные для поражения БПЛА противника.

Это распоряжение было дано Шойгу во время его рабочей поездки в войска Южного военного округа, где он посетил командный пункт ЧФ, при сопровождении адмирала Александра Моисеева.

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#шойгу
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Большинство атак на систему онлайн-голосования Москвы поступило из США и Британии
17 марта 2024, 10:37

Фото: iStock/bizoo_n

Большинство атак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) приходят из США и Великобритании.
Об этом заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев, передает РИА Новости.

Он отметил, что такие атаки зафиксированы штабом, в том числе с использованием ботнет сетей, доступных для приобретения в любой стране.

Ковалев также выразил уверенность в надежности московской системы ДЭГ и отметил успешность предыдущих тестов этой системы.

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#ДЭГ
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В Таиланде открылись избирательные участки на выборах президента России
17 марта 2024, 10:27

Фото: iStock/Kittikorn

Голосование на выборах президента России стартовало в Бангкоке и на острове Пхукет в Таиланде, передает РИА Новости.
В Бангкоке избиратели выражают свой выбор в здании посольства Российской Федерации, а на Пхукете — в генеральном консульстве РФ.

Количество голосующих постепенно увеличивается как на Пхукете, так и в Бангкоке. Голосование продлится до 20:00 местного времени.

В Паттайе продление времени голосования до 22:00 мск оказалось необходимым из-за большого числа желающих принять участие в выборах.

В первые два дня голосования на острове Самуи, в Паттайе и Пхукете приняли участие более 4 тысяч человек.

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#выборы
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#голосование
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В Чехии рассказали, кто из союзников России поставляет снаряды для ВСУ
WSJ: в Чехии заявили о поставках снарядов ВСУ от союзников России
17 марта 2024, 09:53

Фото: iStock/vadimrysev

Некоторые страны из числа союзников России поставляют снаряды для ВСУ. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на данные неназванных чешских чиновников.
«Чиновники умалчивают, откуда поступают снаряды Вооруженным силам Украины (ВСУ), но говорят, что в число поставщиков входят некоторые союзники России», — заявили авторы статьи.
При этом журналисты отметили, что речь не идет о странах Африки, так как известно, что представители стран ответили отказом на предложения о финансировании ВСУ со стороны США.

Прежде сообщалось, что применение ВСУ немецких ракет Taurus станет объявлением войны, заявили в Германии.

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Кинологи рассказали, нужно ли обращать внимание на собственные габариты при выборе собаки
Кинолог Голубев рассказал, на что стоит обратить внимание при выборе питомца
17 марта 2024, 09:40

Фото: istock / IRYNA KAZLOVA

Будущие собаководы при выборе питомца чаще всего ориентируются на внешность питомца и на его размеры. Однако кинологи уверены, что нужно учитывать и свои собственные габариты.
О том, на что еще нужно обращать внимание при выборе собаки, рассказал в беседе с «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
«Конечно, нельзя сказать, что ваши габариты и размеры будущей собаки не имеют никакого значения, но и отказываться от крупного питомца только из-за этого не стоит. Дело в том, что справиться с невоспитанной некрупной собакой, порой, не может даже высокий и крепкий мужчина. Если, например, упитанный корги резко дернет поводок на улице, ощутимо будет любому хозяину, вне зависимости от роста и веса. Важно воспитывать собаку, чтобы с ней было удобно. И будь у вас хоть тибетский мастиф или алабай, добиваться комфортной жизни с ним нужно через воспитание, а не надежду на свои физические возможности», – рассказал Голубев.


Важны ли собственные габариты при выборе собаки


Специалисты советуют при выборе собаки обращать внимание не только на ее внешность и размер. Важно учитывать ее предназначение, уровень активности, сложность ухода, социальные качества, способность к обучению и сопоставлять это со своими возможностями и желаниями.

Можно воспитать крупного алабая еще щенком таким образом, чтобы с ним было комфортно гулять даже небольшой девушке. Конечно, нельзя предсказать всех ситуаций, когда, например, питомец испугался и рывком дернул хозяина за поводок или слишком чем-то заинтересовался. Но первостепенное значение имеет подход к воспитанию и дрессировке.

Справиться с собакой – это не только удержать ее на поводке. Здесь речь идет о том, чтобы уметь грамотно выстроить отношения, чтобы питомец ориентировался на хозяина, выполнял его команды и просьбы, был хорошо социализирован, умел вести себя в обществе. И здесь размер собаки не имеет значения, любой питомец, вне зависимости от габаритов и породы, должен быть воспитан хозяином, отметил Голубев.


Что нужно учитывать при выборе собаки


Чаще всего при выборе первой собаки, владельцы отдают предпочтение питомцам средних размеров, которые легко поддаются дрессировке и отличаются дружелюбностью и несложностью ухода.

Будущему собаководу важно учитывать следующие факторы: изначальное предназначение породы, уровень активности, сложность ухода, социальные качества, способность к обучению. Кроме того, кинологи рекомендуют трезво оценивать свои возможности: сколько времени человек сможет выделять на уход и воспитание собаки, позволяют ли жилищные условия держать крупного питомца дома.

Если собаковод готов взять крупную охотничью или служебную собаку с сильными рабочими качествами, регулярно с ней заниматься, трезво оценивая свои силы и всю ответственность, которую он возьмёт на себя перед животным и окружающими людьми, то смело можно заводить такого питомца, о котором мечтали.

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#собаки
#кинологи
#воспитание
#уход
#питомцы
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В Московской области открыты 57 временных участков по выборам президента
17 марта 2024, 09:25

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

В 27 городских округах Подмосковья в местах временного пребывания избирателей на выборах президента России открыли 57 временных участков. Об этом сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин.
«На выборах для удобства избирателей открыто 57 участков в аэропортах, больницах, СИЗО и воинских частях. Что касается аэропортов, то в дни голосования временные избирательные участки работают в аэропорту Шереметьево (терминал Б) и в аэропорту Жуковский. В основном это сделано для того, чтобы в голосовании смогли принять участие сотрудники этих организаций, которых около 1 тыс. человек», – пояснил Берёзкин.
Как уточнили в Избирательной комиссии Московской области, 39 временных участков работают в медучреждениях, 11 – в СИЗО, три – в воинских частях, два – в аэропортах и ещё два – на предприятиях. Лишь на одном таком участке, расположенным в аэропорту Шереметьево, на сегодня уже проголосовали более 370 избирателей.

В Подмосковье в воскресенье проходит основной день голосования по выборам президента страны. В регионе зарегистрированы 6 млн 69 тыс. избирателей. 143 866 человек – это жители других субъектов Федерации, которые будут голосовать в Московской области.

В Подмосковье открыто избирательных 3 985 участков. О намерении отдать голос онлайн ранее заявили 780,6 тыс. человек.

Голосование по выборам президента России в этом году впервые проходит три дня – 15,16 и 17 марта с 8:00 до 20:00.

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#илья берёзкин
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Украинские мошенники заставляли ветерана СВО залить краской урну на выборах
ФСБ: ветерана СВО пытались заставить залить зеленкой урну для голосования в ДНР
17 марта 2024, 08:25

Фото: iStock/Tanaonte

Украинские мошенники пытались вовлечь раненого ветерана СВО в акт вандализма на избирательном участке. Об этом сообщает издание РИА Новости.
Ранее у военнослужащего мошенники выманили крупную денежную сумму. Под предлогом возврата средств, злоумышленники предложили участнику СВО испортить бюллетени в урне для голосования на одном из избирательных участков. Военный отказался, обратился в правоохранительные органы и призвал российских граждан к бдительности.

О попытке провокации на голосовании со стороны Украины стало известно УФСБ России по ДНР, ведется расследование.

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#сво
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Вооруженные Силы РФ поразили около 370 целей ВСУ
Минобороны: Российские военные устранили около 370 целей ВСУ
17 марта 2024, 06:21

Фото: iStock/Kichigin

Российские военные группировки «Центр» поразили около 370 целей, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ), заявил начальник пресс-центра группировки Министерства обороны РФ Александр Савчук.
Представитель Министерства обороны заявил, что артиллерия и авиация нанесли около 370 ударов по подтвержденным целям ВСУ, в том числе по 10 опорным пунктам и двум пунктам управления беспилотниками.

По словам представителя Минобороны Савчука, бомбардировщики и штурмовики ВВС России нанесли 50 авиаударов в районе населенных пунктов Очеретино, Бердычи, Керамика и Усманово.

В районе Бердичи из тяжелых орудий были атакованы четыре опорных пункта, ВСУ потеряли около 400 человек личного состава, два бронетранспортера, 15 автомобилей, четыре гаубицы и одну самоходную артиллерийскую установку британского производства AS-90 Braveheart.

Ранее, 16 марта, Министерство обороны заявило, что российские войска атаковали две позиции украинских националистских формирований под Одессой.

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#украина
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Российский вертолет сбил украинский БПЛА на купянском направлении
Российский вертолет Ми-8 сбил украинский БПЛА на купянском направлении
17 марта 2024, 05:48

Фото: iStock/Volodymyr Vorobiov

Российский вертолет сбил украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в районе Купянска, сообщил РИА Новости летчик-штурман Ми-8 Вооруженных сил (ВС) РФ (позывной «Бонд»).
По его словам, во время боевого вылета в направлении Купянска пилот российского вертолета из группы огневой поддержки обнаружил БПЛА, принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ). После этого группа огневой поддержки сбила его.

«После чего выполнили противоракетный маневр и ушли на безопасное расстояние», – объяснил «Бонд».

Он отметил, что БПЛА летел на очень низкой высоте. Пилот заявил, что он направлялся к месту дислокации российской воинской части от линии соприкосновения.

Ранее зенитно-ракетный комплекс «Бук» российской армии предотвратил попытку авиаудара украинской армии по объектам гражданской инфраструктуры в направлении Купянска.

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