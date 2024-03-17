Илон Маск назвал последствия отказа Украины от переговоров с Россией

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Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на переговоры с Россией. Об этом на своей странице в социальной сети написал американский предприниматель Илон Маск.
Он также отметил, что чем дольше на Украине нет мира, тем хуже для украинцев, так как страна теряет не только территории, но и мужчин.
Он также добавил, что ВСУ умирают на линии фронта впустую из-за приказов командиров.
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«Чем дольше там нет мира, тем хуже для граждан Украины. Больше людей погибнет и больше территорий будет потеряно», — заявил владелец компании Tesla.
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Анастасия Хохлова