ЕК пока не рекомендует начинать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС

Старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики филологического факультета РУДН, к. полит. н., эксперт РСМД Камран Гасанов прокомментировал угрозу прямого столкновения с НАТО, отметив, что, в частности, все заявления французского лидера Эммануэля Макрона на этот счёт вызваны его стремлением доказать первенство Франции на международной арене.