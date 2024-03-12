ЕК пока не рекомендует начинать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС

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Еврокомиссия затягивает переговоры с Украиной о вступлении в ЕС по причине невыполненных Киевом условий, сообщает ТАСС.
Переговоры должны официально начаться после того, как Киев воплотит в жизнь все положения, озвученные Еврокомиссией. На данный момент ряд условий остается не выполненным.
В числе условий значатся: усиление нормативно-правовой базы в части борьбы с коррупцией, принятие закона о лоббировании в соответствии с европейскими стандартами и усиление гарантий безопасности для нацменьшинств.
Украина оформила заявку на вступление в Евросоюз в феврале 2022 года, после начала российско-украинского военного конфликта. В июне 2022 года страна получила официальный статус кандидата.
Газета The Telegraph ранее сообщала, что США и Великобритания оказывают давление на Евросоюз, подчеркивая необходимость принятия Украины в ЕС по упрощенной схеме.
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В числе условий значатся: усиление нормативно-правовой базы в части борьбы с коррупцией, принятие закона о лоббировании в соответствии с европейскими стандартами и усиление гарантий безопасности для нацменьшинств.
Газета The Telegraph ранее сообщала, что США и Великобритания оказывают давление на Евросоюз, подчеркивая необходимость принятия Украины в ЕС по упрощенной схеме.
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Мария Федоровцева