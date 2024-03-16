RS: Киеву нужно начать переговоры с Москвой, пока на Украине не наступил крах

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Коннор Эколс в статье для издания Responsible Statecraft написал, что Запад должен подтолкнуть Киев к мирным переговорам с Москвой, пока на Украине не случился полный коллапс.
Автор отметил, что имеющиеся на Украине политические и военные проблемы делают победу украинских войск невозможной. Эколс привел в пример нехватку вооружений, провалы в процессе боевых действий, отсутствие помощи от западных союзников и политические конфликты внутри страны.
По словам обозревателя, РФ производит больше снарядов, чем страны Североатлантического альянса могут передать Украине, что дает российской стороне весомое преимущество.
Согласно данным The National Interest, поражение ВСУ неминуемо. При этом иностранные союзники только оттягивают неизбежное поставками вооружений.
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Екатерина Коршунова