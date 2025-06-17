Илон Маск опубликовал результаты теста на наркотики
Американский предприниматель Илон Маск поделился результатами своего теста на наркотики, опубликовав соответствующие медицинские документы в своих социальных сетях.
Анализ показал, что в крови бизнесмена не обнаружено никаких запрещенных веществ, включая кокаин, кетамин, барбитураты и каннабиноиды.
Тест был проведен 11 июня, и результаты подтверждают отсутствие наркотиков в организме Маска. Это заявление стало ответом на недавние слухи и обвинения в его адрес, в частности, на комментарии президента США Дональда Трампа, который ранее называл Маска «злостным наркоманом» в одном из телефонных разговоров.
Тем не менее, позже Трамп уточнил, что не знает о возможном употреблении Маском наркотиков и пожелал ему «всего наилучшего».
Илон Маск — американский изобретатель, визионер и миллиардер. При ежегодном обновлении рейтинга миллиардеров в 2022 году журнал Forbes впервые официально назвал его богатейшим человеком Земли с состоянием $219 млрд.
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