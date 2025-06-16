Стрит-арт-художник угостил девочек наркотиками и изнасиловал

В Москве стрит-арт художника Namer арестовали по делу об изнасиловании
Фото: Istock/Makhbubakhon Ismatova

В Москве возбудили уголовное дело в отношении уличного художника, изнасиловавшего несовершеннолетнюю девочку. Об этом в Telegram-канале сообщает Baza.



По предоставленным данным, стрит-арт-художник Иван Лебедев, известный под псевдонимом Namer, стал фигурантом дела об изнасиловании несовершеннолетних и склонении к употреблению наркотических средств.

Известно, что 6 июня две школьницы поехали гулять в Пыхтино, но заблудились. Девятиклассницы подошли к двум мужчинам в машине с целью узнать дорогу. Ими оказались Иван и его друг Дмитрий. Мужчины предложили довезти девочек до дома, на что те дали согласие. А в ходе поездки они уговорили попутчиц поехать в квартиру к одному из них и принять наркотические вещества.

Будучи дома, они надругались над одной из школьниц. Попав домой, потерпевшая рассказала всё матери и они обратились в полицию.

Ольга Щелокова

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