Стрит-арт-художник угостил девочек наркотиками и изнасиловал

16 июня 2025, 15:42

В Москве стрит-арт художника Namer арестовали по делу об изнасиловании

Фото: Istock/Makhbubakhon Ismatova

В Москве возбудили уголовное дело в отношении уличного художника, изнасиловавшего несовершеннолетнюю девочку. Об этом в Telegram-канале сообщает Baza.