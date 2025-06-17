Жительница Перми получила пулю в глаз во время пробежки
Жительница Перми получила пулю в глаз во время пробежки. Пострадавшая может остаться без глаза, пишет Telegram-канал SHOT.
Светлана рассказала, что накануне в районе 16:00 вышла на пробежку. В какой-то момент она почувствовала резкую боль в лице и поняла, что у неё из глаза идёт кровь. К девушке сразу же подбежали прохожие, которые вызвали скорую.
В больнице Светлане провели операцию и вытащили металлический предмет из глаза. Оказалось, что это пуля.
В настоящее время девушка находится в стационаре. Она отметила, что врачи точно не знают, смогут ли спасти глаз, который сейчас очень сильно болит. Пострадавшая написала заявление в полицию.
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