Десантис вышел из гонки за пост президента США, поддержав Трампа

Фото: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
Губернатор Флориды Рон Десантис сообщил о выходе из президентской гонки в США, пообещав поддержать бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом он написал в соцсети Х.
«У нас нет явного пути к победе, соответственно, сегодня я приостанавливаю свою кампанию», — говорится в публикации.
Политик выступил с этим заявлением перед праймериз в Нью-Гемпшире и после внутрипартийных выборов в штате Айова, на которых Десантис уступил Трампу. Согласно результатам опроса, губернатор Флориды на данном этапе может рассчитывать только на 6% голосов.
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