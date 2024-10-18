Илон Маск отказался от делового ужина в Осло из-за его «дороговизны»

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Американский предприниматель Илон Маск отказался приехать в Осло на ужин к гендиректору Norges Bank Investment Management, управляющему государственным пенсионным фондом Норвегии, Николаю Тангену, сославшись на дороговизну визита. Об этом сообщает портал E24.
Сначала Маск заинтересовался приглашением, однако позже заявил, что не сможет посетить ужин. Как сообщила директор по коммуникациям нефтяного фонда Марта Скаар, для Маска данный визит «будет сложным и дорогим».
Согласно информации источника, отношения между американским бизнесменом и Тангеном испортились еще летом текущего года. Норвежский фонд благосостояния, который является 8 крупнейшим акционером Tesla, в то время объявил, что проголосует против утверждения компенсационной выплаты Маску в размере 56 миллиардов долларов. Маску это не понравилось.
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Екатерина Коршунова