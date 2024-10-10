Маск рассказал, когда весь транспорт станет полностью автономным

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Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск заявил, что в ближайшие 50 лет все виды транспорта станут полностью автономными. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что темпы развития транспорта сильно ускорились за последние несколько сотен лет. Маск отметил, что в течение 2000 лет было доступно только передвижение на лошадях или парусных судах.
Бизнесмен пояснил, что уже в 1970 году видов транспорта стало больше. Сейчас люди могут передвигаться на метро, поездах, велосипедах, автомобилях, автобусах, космических кораблях и самолетах.
Ранее американский предприниматель Илон Маск объявил планируемую дату первой высадки человека на Марс. По его словам, SpaceX запустит свой первый беспилотный космический корабль на Марс в течение двух лет. Если миссия пройдет успешно, пилотируемые полеты начнутся через 2 года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Бизнесмен пояснил, что уже в 1970 году видов транспорта стало больше. Сейчас люди могут передвигаться на метро, поездах, велосипедах, автомобилях, автобусах, космических кораблях и самолетах.
«И весь транспорт станет полностью автономным в течение 50 лет», — пояснил он.
Ранее американский предприниматель Илон Маск объявил планируемую дату первой высадки человека на Марс. По его словам, SpaceX запустит свой первый беспилотный космический корабль на Марс в течение двух лет. Если миссия пройдет успешно, пилотируемые полеты начнутся через 2 года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова