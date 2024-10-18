Маск предупредил о банкротстве США из-за чрезмерных расходов правительства

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Американский предприниматель Илон Маск выразил опасение, что Соединённые Штаты могут оказаться на грани банкротства, если правительство не сократит свои расходы.
«Траты американского правительства приведут страну к банкротству. Именно они являются основной причиной инфляции. Нам необходимо радикально сократить государственные расходы, чтобы избежать долговой пропасти», — заявил Маск на митинге в Пенсильвании, трансляция которого велась через его социальную сеть Х.Маск подчеркнул, что понимание необходимости сокращения расходов — это здравый смысл, который не должен вызывать споров.
Ранее известный американский предприниматель Илон Маск резко высказался о нынешнем правительстве США, заявив, что президент Джо Байден не способен эффективно управлять страной, а вице-президент Камала Харрис является «марионеткой». Миллиардер также выразил сомнение в том, что Байден действительно руководит страной, и отметил, что Харрис не является независимой фигурой в политике.
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Елена Перлова