Маск заявил о своем «наказании» со стороны Байдена и Харрис

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск согласился с мнением, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис укоряют его за то, что он «не демократ». Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X.
Один из пользователей поделился отрывком из видео, на котором бизнесмен Дэвид Сакс произносит речь. По словам Сакса, Байден и Харрис отказались признать вклад Маска в улучшение доступа к интернету в сельских районах и разработку более совершенного электромобиля, тем самым «наказав» его за взгляды.
Ранее Илон Маск в социальной сети X сравнил американские СМИ с пропагандистской машиной Демократической партии США. Таким образом миллиардер прокомментировал публикацию социальной сети, в которой представлена инфографика, отражающая процентное соотношение журналистов, связанных с политическими партиями США.
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«Правда», – прокомментировал Маск публикацию.
Ранее Илон Маск в социальной сети X сравнил американские СМИ с пропагандистской машиной Демократической партии США. Таким образом миллиардер прокомментировал публикацию социальной сети, в которой представлена инфографика, отражающая процентное соотношение журналистов, связанных с политическими партиями США.
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Александр Климов