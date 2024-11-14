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Илон Маск поддержал идею пожизненного заключения для врачей, меняющих пол детям

Фото: riamediabank.ru/Анатолий Медведь

Фото: riamediabank.ru/Анатолий Медведь

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск поддержал идею о пожизненном заключении для врачей, которые проводят операции по смене пола у детей.
Об этом он написал в своей социальной сети X, принадлежащей, кстати, ему же. Один из пользователей сети подверг резкой критике врачей, которые проводят такие операции. Таким образом он отреагировал на информацию газеты Times о том, что за последние пять лет в США по меньшей мере 14 тысяч детей подверглись «хирургической или химической кастрации». Пользователь предложил отправлять этих медиков в тюрьму, причём пожизненно.

«Да, согласен», — написал Илон Маск под постом.



Ранее миллиардер заявил о переезде штаб-квартир компаний SpaceX и Х из Калифорнии в Техас из-за нового закона, касающегося полномочий образовательных учреждений в вопросах сексуальной ориентации детей.

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#сша
#операции
#илон маск
Озвучена самая частая причина пропажи детей в России
Опрос: Самая частая причина пропажи детей в России – самовольный уход из дома
14 ноября 2024, 19:20

Фото: iStock/Divaneth-Dias

Опрос компании «Где мои дети» показал, что наиболее частой причиной пропажи детей становится самовольный уход последних из дома.
«Зачастую основной причиной пропажи ребенка становится самовольный уход из дома — так ответил 51% участвовавших в поисковых операциях. 34% рассказали, что ребёнок задержался с друзьями, но не предупредил об этом родителей и перестал выходить на связь. Иногда спасти пропавшего ребёнка может даже обычный прохожий: главное быть внимательным и чутко относиться к тому, что происходит вокруг», — прокомментировала в беседе с Газета.ру специалист по социально значимым проектам «Где мои дети» Светлана Михайлова.

До этого сообщалось о Всероссийском проекте «Мечты сбываются», который реализуется с 2003 года с момента основания благотворительного фонда «Бумажная птица». Отмечается, что его информационным партнёром стал «Петербургский дневник».

«Все мы, когда были детьми, мечтали. А исполненная мечта для детей, которые борются с тяжёлыми заболеваниями, особенно важна. Иногда за процедурами и больничными койками очень сложно вспомнить о своей мечте. Проект существует для того, чтобы помочь детям исполнить их желания и придать им энергии и сил, чтобы бороться дальше», – прокомментировала директор по развитию социальных проектов фонда Евгения Боровкова.

Ранее сообщалось, что в Клину Московской области дети, оставшиеся без попечения родителей, получат за 2024 год 18 квартир.

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#дети
#ребёнок
#льготы
#проект
#дома
#уход
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Во Всемирный день качества россиян дали советы по покупке качественных товаров
Товаровед Алексеева: При покупках можно пользоваться специальными приложениями
14 ноября 2024, 18:49

Фото: iStock/VLG

Товаровед Лидия Алексеева во Всемирный день качества заявила, что при большом количестве разных товаров легко запутаться, поэтому сделать правильный выбор могут помочь специальные приложения.
«Отличным помощником при совершении покупок станут специальные приложения, которые помогут найти подходящие товары в магазине», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Алексеева.

Как пишет издание, к таким приложением относятся, например, «Честный знак», «Е-добавки», Rate & Goods и многие другие.

До этого сообщалось, что Роспотребнадзор проверил маркировку более 1 млн 150 тыс. товаров за 10 месяцев этого года.

«Важным знаком качества является маркировка товаров средствами идентификации, С помощью неё можно отследить товар от поля до прилавка. Возможности маркировки внедряются и используются различными структурами и ведомствами. Роспотребнадзор продолжает пресечение оборота немаркированной продукции. За 10 месяцев 2024 года сотрудниками ведомства были проинспектированы свыше 1 млн 150 тыс. единиц товаров», – приводит АГН «Москва» сообщение ведомство.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор взял на контроль осуществление процедуры утренних фильтров в школах и детских садах после массовых сообщений о случаях выявления вируса Коксаки в регионах.

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#роспотребнадзор
#москва
#товары
#контроль
#приложения
#маркировка
#рф
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Делегация Красногорска приняла участие в форуме «Мы – Россия»
14 ноября 2024, 18:41

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Сотрудники культурно-досугового комплекса «Красногорье» приняли участие в Межрегиональном молодёжном форуме «Мы – Россия», который проходил в городе Пересвет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
«Сотрудники КДК «Красногорье» обменивались опытом с молодыми людьми из разных регионов, узнали много нового о современных тенденциях в медиа, коммуникации и организации мероприятий. 13 ноября делегация побывала на закрытии форума. Он завершился праздничным концертом молодых музыкантов», – говорится в сообщении.
Форум «Мы – Россия» – флагманский молодёжный проект Московской области, который объединил более 1,5 тыс. молодых людей из разных регионов.

В течение трёх дней на форуме прошла серия увлекательных паблик-токов, посвящённых таким направлениям, как медиашкола, ораторское искусство, информационная безопасность, организация мероприятий и социальные навыки. Спикерами форума стали философ Александр Дугин, филолог Мария Смолина, телеведущий Павел Смелов и другие.

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#красногорск
#молодёжь
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#россия
#подмосковье
#московская область
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Синоптик Позднякова: Москву ожидает пониженное атмосферное давление
14 ноября 2024, 18:30

Фото: iStock/Andrey Ivanov

Специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила о пониженном давлении в Москве в начале следующей недели.
«В понедельник, 18 ноября, значения атмосферного давления будут ещё ниже, но всё так же будут преобладать положительные температуры воздуха. В ночные часы столбики термометров будут колебаться у отметки от нуля до плюс трех градусов, а в дневные часы температура воздуха составит плюс 2-5°C», — заявила в беседе с «Вечерней Москвой» Позднякова.

Тем временем в Кузбасс уже идёт настоящая зима. Согласно прогнозам, уже в эту ночь в регионе ожидается до -20°C. Однако, как пишет «Сiбдепо», уже к выходным температурные значения примут плюсовые значения.

Ранее Татьяна Позднякова заявляла, что погода в столице в конце недели будет тёплой.

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#москва
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Парки Красногорска приглашают всех желающих на занятия по северной ходьбе
14 ноября 2024, 18:15

Фото: istockphoto.com/f9photos

Тренировки по северной ходьбе проводятся в парках городского округа Красногорск «Опалиховский пруд» и «Ивановские пруды», присоединиться к занятиям могут все желающие, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Если вы хотите укрепить здоровье, получить заряд хорошего настроения и бодрости, приходите на наши занятия. Не забудьте взять с собой удобную одежду и обувь, а также палки для северной ходьбы. А правильным движениям научат тренеры клуба «Активное долголетие», — говорится в сообщении.
В администрации добавили, что в парке «Опалиховский пруд» занятия проводятся по понедельникам и средам, место тренировки — сцена у пруда. А в парке культуры и отдыха «Ивановские пруды» тренировки по северной ходьбе организуют по средам и пятницам на площадке «Отражение».

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#красногорск
#активное долголетие
#скандинавская ходьба
#парки
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Преподаватели красногорского филиала РАНХиГС стали участниками проекта «Голос поколения»
Красногорский филиал РАНХиГС стал участником проекта «Голос поколения»
14 ноября 2024, 18:10

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Молодые и креативные преподаватели со всей России стали участниками флагманского образовательного проекта Росмолодёжи «Голос поколения». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
«В команду преподавателей Московского областного филиала президентской академии в Красногорске вошли представители разных факультетов. Для них это уникальная возможность обмена опытом, поиска новых идей и подходов к образованию», – говорится в сообщении.
Цель программы – подготовка управленцев и проводников смыслов молодёжной политики. Поэтому в ней участвуют преподаватели, готовые меняться и меняться мир вокруг себя. Каждый член команды готов стать наставником для студентов.

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#преподаватель
#образование
#учёба
#ранхигс
#подмосковье
#московская область
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Современную школу на 1100 мест в Подольске откроют 1 сентября 2025 года
14 ноября 2024, 17:59

А. Воробьёв (справа) Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Завершить строительство школы на 1,1 тыс. мест в микрорайоне Климовск в Подольске планируют до конца года, а открыть её – в сентябре 2025-го. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход работ, поговорил со строителями и директором учебного заведения.
Трёхэтажное здание войдет в структуру СОШ №1 и существенно разгрузит её. Сейчас там обучается более 1,5 тыс. детей, хотя её проектная мощность – вдвое меньше. В новую школу также пойдут ребята из Лицея Климовска.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сейчас здание готово на 73%. Рабочие возводят внутренние перегородки, штукатурят стены, монтируют центральную лестницу и внутренние инженерные сети, обустраивают фасады и наружные кабельные сети.
«У жителей Климовска был запрос на строительство большой школы. Мы обязательно её достроим, сделаем комфортной и передовой. Надеюсь, подрядчик нас не подведет. В строительстве социальных объектов очень важно использовать современные технологические решения, и на этом объекте они как раз применяются. Запустим школу 1 сентября, чтобы, как рекомендовали нам учителя и директор, не был нарушен учебный ритм. Главное – найти талантливых учителей. Будем подбирать и молодых, и опытных педагогов», – сказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В новом учебном заведении разместятся начальная школа на 400 мест, а также основная и старшая – на 700. Там будут расположены 47 кабинетов с испытательными лабораториями, два спортивных зала, медицинский блок, столовая, актовый зал, библиотечно-информационный центр с ИТ-зоной.
«Мы планируем реализовывать ряд направлений профильного обучения: социально-экономический (предпринимательские классы), технологический (цифровые классы), естественно-научный и гуманитарный. Конечно, хотим расширить спектр дополнительных образовательных услуг. У нас появятся кружки по программированию и робототехнике, секции по лёгкой атлетике, баскетболу, волейболу и самбо», – рассказала директор СОШ №1 Светлана Антропова.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

По её словам, в школе надеются по-новому выстроить образовательный процесс, войти в новые проекты, например, «Школа полного дня», чтобы и родителям, и детям было удобно. В новом здании появится возможность создать единое образовательное пространство, комфортное для всех.
На территории школы предусмотрено спортивное ядро, площадки для игр, места для отдыха и общешкольных мероприятий.
«В спортивном ядре сделаем футбольное поле, беговые дорожки. Появится возможность проводить разные состязания. А ещё спроектируем здесь отдельную котельную», – поделился планами гендиректор компании «Триумф» Иван Бузикевич.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Всего сейчас в городском округе Подольск – 30 школ, в которых учатся 48,5 тыс. детей. В следующем году планируют открыть ещё два учебных заведения – пристройку на 200 мест к СОШ №29 на ул. Парковой и школу на 500 мест в деревне Борисовка.

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#московская область
#подмосковные стройки
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#подольск
#климовск
#школа
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В Подмосковье обсудили реализацию политики в сфере пробации
14 ноября 2024, 17:49

Фото: пресс-служба Управления Минюста РФ по МО

Заседание Координационного совета при подмосковном Управлении Минюста РФ, посвящённое реализации в регионе уголовно-исполнительной политики Российской Федерации в сфере пробации, состоялось на площадке Мособлдумы, сообщает пресс-служба Управление Минюста РФ по Московской области.
В заседании приняли участие представители подмосковных министерств и ведомств, а также Торгово-Промышленной палаты и Общественной наблюдательной комиссии региона.

«Заседание открыл председатель Координационного совета при Управлении Минюста России по Московской области Михаил Зелепукин. Он отметил, что задачей всех субъектов пробации является формирование полноценной системы взаимодействия государственных органов и гражданского общества для эффективного функционирования института пробации», — говорится в сообщении.
Михаил Зелепукин подчеркнули, что коррекция поведения и социальная адаптация и реабилитация людей, в отношении которых применяется пробация, поможет укреплению прав и свобод человека, оказавшегося в трудной жизненной ситуации.

По итогам заседания было подготовлено решение, рекомендующее всем подмосковным органам власти принять меры для реализации федерального закона о пробации.
Пробацией называется совокупность мер, применяемых в отношении осуждённых и освобождённых из мест лишения свободы, для их ресоциализации: восстановления социальных навыков, трудоустройства, обеспечения жильём и пр.

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#подмосковье
#заседание
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Россиянам раскрыли, как повысить концентрацию внимания на работе
Нейропсихолог Хвингия: Повысить внимание помогут правильные перерывы
14 ноября 2024, 17:37

Фото: iStock/Kerkez

Нейропсихолог Ирина Хвингия заявила, что повысить концентрацию внимания на работе могут помочь правильные перерывы, нормализованный режим сна, отказа от работы в телефоне.
«Когда у нас идет регулярная перегрузка мозга, то происходит снижение работоспособности, которое сказывается и на эмоциональном фоне. Наша вегетативная нервная система отвечает в том числе и за адаптацию к изменению внешней среды. А если адаптивная функция нарушена, то организм и психика реагируют уже более остро», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Хвингия.

До этого совместный опрос платформы «Консоль.Про» и аналитического центра «Зарплаты.ру» показал, что 60% россиян время от времени берут подработки, четверть опрошенный делают это постоянно.

«При этом свыше половины опрошенных (54%) предпочитают подрабатывать на стыке нескольких сфер, чтобы не потерять интерес к основной занятости», — приводит RT результаты исследования.

Ранее опрос сервиса «Работа.ру» показал, что 51% россиян готовы отказаться от новогоднего корпоратива.

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