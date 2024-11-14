Илон Маск поддержал идею пожизненного заключения для врачей, меняющих пол детям

Фото: riamediabank.ru/Анатолий Медведь
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск поддержал идею о пожизненном заключении для врачей, которые проводят операции по смене пола у детей.
Об этом он написал в своей социальной сети X, принадлежащей, кстати, ему же. Один из пользователей сети подверг резкой критике врачей, которые проводят такие операции. Таким образом он отреагировал на информацию газеты Times о том, что за последние пять лет в США по меньшей мере 14 тысяч детей подверглись «хирургической или химической кастрации». Пользователь предложил отправлять этих медиков в тюрьму, причём пожизненно.
Ранее миллиардер заявил о переезде штаб-квартир компаний SpaceX и Х из Калифорнии в Техас из-за нового закона, касающегося полномочий образовательных учреждений в вопросах сексуальной ориентации детей.
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«Да, согласен», — написал Илон Маск под постом.
Ранее миллиардер заявил о переезде штаб-квартир компаний SpaceX и Х из Калифорнии в Техас из-за нового закона, касающегося полномочий образовательных учреждений в вопросах сексуальной ориентации детей.
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Александр Бойцов