Стало известно, что окружение Трампа устало от поведения Маска

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Илон Маск ведет себя как сопрезидент США, активно продвигая идеи Дональда Трампа для его второго президентского срока, передает телеканал NBC со ссылкой на источники из окружения политика.
«Он действует так, будто имеет равное влияние с президентом, и делает это заметным», — сообщил один из приближенных к политическому кругу Трампа.Маск приписывает себе значительную роль в успехе Трампа на выборах, что вызывает раздражение в окружении президента.
Трамп, ранее объявив о победе на выборах 5 ноября над вице-президентом Камалой Харрис, заявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новое ведомство, призванное бороться с бюрократией и повышать эффективность работы правительства.
Новое учреждение, по словам Трампа, будет тесно сотрудничать с Административно-бюджетным управлением Белого дома, чтобы провести широкую структурную реформу. Цель реформ — создание более компактного и эффективного правительства к 4 июля 2026 года, когда США отметят 250-летие Декларации независимости.
Республиканцы, помимо победы на президентских выборах, также укрепили свои позиции в Сенате и, возможно, получат контроль над Палатой представителей. Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года.
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Мария Моисеева