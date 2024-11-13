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Стало известно, что окружение Трампа устало от поведения Маска

NBC: окружение Трампа раздражено, что Маск ведет себя как сопрезидент США
Фото: iStock/lucky-photographer

Фото: iStock/lucky-photographer

Илон Маск ведет себя как сопрезидент США, активно продвигая идеи Дональда Трампа для его второго президентского срока, передает телеканал NBC со ссылкой на источники из окружения политика.
«Он действует так, будто имеет равное влияние с президентом, и делает это заметным», — сообщил один из приближенных к политическому кругу Трампа.
Маск приписывает себе значительную роль в успехе Трампа на выборах, что вызывает раздражение в окружении президента.



Трамп, ранее объявив о победе на выборах 5 ноября над вице-президентом Камалой Харрис, заявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новое ведомство, призванное бороться с бюрократией и повышать эффективность работы правительства.

Новое учреждение, по словам Трампа, будет тесно сотрудничать с Административно-бюджетным управлением Белого дома, чтобы провести широкую структурную реформу. Цель реформ — создание более компактного и эффективного правительства к 4 июля 2026 года, когда США отметят 250-летие Декларации независимости.

Республиканцы, помимо победы на президентских выборах, также укрепили свои позиции в Сенате и, возможно, получат контроль над Палатой представителей. Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года.

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#сша
#бизнесмен
#контроль
#илон маск
#дональд выборы
ZDF: В бундестаг направлено ходатайство о запрете партии «Альтернатива для Германии»
13 ноября 2024, 22:49

Фото: istockphoto/ arsenisspyros

В бундестаг направили ходатайство, согласно которому партия «Альтернатива для Германии» будет запрещена. Документ подписали 112 депутатов, информирует телеканал ZDF.
Группа парламентариев во главе с депутатом ХДС Марко Вандервицем недавно отдала президенту бундестага свое предложение о запрете партии. Вандервиц отметил, что в связи с предстоящими выборами обсуждение и голосование по данному ходатайству нужно завершить до окончания текущих полномочий бундестага и до того, как начнутся досрочные выборы в феврале. Депутат надеется, что в случае положительного голосования Конституционный суд получит необходимую правовую базу для дальнейшего рассмотрения инициативы.

Сейчас неизвестно, будет ли инициатива включена в повестку дня бундестага.

Ранее Вице-канцлер Германии и министр экономики и защиты климата Роберт Хабек, который представляет партию «Зеленых», заявил о распаде правящей коалиции, известной как «Светофор». Это произошло из-за цветовой символики партий.

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#суд
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#голосование
#депутат
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Дональд Трамп прибыл в Белый дом на встречу с Байденом по передаче власти
13 ноября 2024, 19:55

Фото: istockphoto.com/ru/lucky-photographer

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп прибыл в Белый дом для встречи с действующим главой государства Джо Байденом. Об этом информирует РИА Новости.
Данная встреча станет первой после президентских выборов в США, по итогам которых республиканец одержал победу. Предполагается, что в рамках встречи политики обсудят процесс передачи власти и иные вопросы.

Согласно информации источника, Байден и Трамп отметили важность мирной передачи власти. Встреча в Овальном кабинете является неким символическим шагом, который подчеркивает необходимость соблюдения демократических процедур в Соединенных Штатах.

Напомним, Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков против 226 у соперницы Камалы Харрис. Официально в должность президента США Трамп вступит 20 января 2025 года.

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#сша
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Песков обратил внимание на способность Киргизии самостоятельно удерживать порядок в стране
13 ноября 2024, 19:11

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверил, что руководство Киргизии может самостоятельно предотвратить революцию в республике, информирует ТАСС.
«Мы убеждены, что руководство Киргизии обладает всем необходимым для того, чтобы обеспечивать порядок и законность в стране», — подчеркнул Дмитрий Песков, комментируя новости о задержании на территории республики группы лиц, которые планировали насильственным путём захватить власть.

Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что Кремль находится на связи с киргизской стороной.

«По линии силовиков идут постоянные контакты. Поэтому наши представители получают информацию», — добавил Песков.

12 ноября МВД Киргизии рассказало, что задержана группировка из шести человек во главе с экс-заместителем генпрокурора Адылом уулу Кубаном. Задержанные хотели инициировать массовые беспорядки и насильственным путём захватить власть.

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#власть
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#киргизия
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Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили конфликт на Ближнем Востоке
13 ноября 2024, 19:09

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
Уточняется, что звонок состоялся по инициативе Эр-Рияда. В рамках разговора Путин и наследный принц Саудовской Аравии констатировали эффективность предпринимаемых в формате ОПЕК шагов по обеспечению баланса на глобальном энергорынке.

Согласно информации пресс-службы, также они обсудили конфликт на Ближнем Востоке. Стороны отметили схожесть принципиальных подходов в отношении ближневосточного урегулирования.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия заинтересована в поддержании сотрудничества с компаниями из Москвы и создании совместных предприятий. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#путин
#россия
#саудовская аравия
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Политолог Андреев заявил о больших перспективах Турции в БРИКС
13 ноября 2024, 19:04

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

Политолог, политконсультант Руслан Андреев заявил, что Евросоюз бесперспективен для Турции, в то время как вступление в БРИКС откроет для страны много возможностей.
«Статус страны — партнёра БРИКС является плавным переходным процессом в полноценное членство в объединении. Он гарантированно позволяет участвовать в спецсессиях саммитов, личных встречах глав МИД участников БРИКС, даёт возможность получать приглашения на мероприятия по вопросам торговли, безопасности, межпарламентского взаимодействия», — пояснил в беседе с «Известиями» Андреев.

До этого кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежной журналистики и литературы МГУ имени Ломоносова Андрей Раскин объяснил, что решение Турции о разрыве дипотношений с Израилем может лишь усугубить ситуацию на Ближнем Востоке.

«Это очень тяжелый шаг. Турция, выступала всегда очень важным балансом сил в ближневосточном регионе, и то, что она пошла на подобные радикальные шаги, может существенно изменить палитру сил», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Раскин.

Ранее сообщалось, что Турция прекратила дипломатические отношения с Израилем.

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#страны
#турция
#отношения
#политика
#израиль
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Мелания Трамп не хочет жить в Белом доме из-за сына
13 ноября 2024, 18:58

Дональд и Мелания Трамп (Фото: riamediabank.ru/Стрингер)

Супруга переизбранного экс-президента США Дональда Трампа Мелания не планирует жить в Белом доме, являющимся традиционной резиденцией президентов. Причина заключается в семейных обстоятельствах будущей первой леди.
По сообщению телеканала CNN, такое решение Мелании Трамп связано с тем, что она собирается большую часть времени между Палм-Бич м Нью-Йорком. Она собирается проводить больше времени рядом с сыном Бэрроном, продолжающим обучение в Нью-Йоркском университете.

Обозреватели отмечают, что ранее супруга Дональда Трампа отказалась присутствовать на символической встрече с действующей первой леди Джилл Байден. Тогда Мелания сослалась на плохое самочувствие. Дотошные журналисты также заметили отсутствие супруги Трампа на общей фотографии с членами семьи и предвыборного штаба после завершения выборов, на которых он победил.

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#журналисты
#семьи
#супруги
#обучение
#байден
#трамп
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Минобороны сделало представление Израилю после удара рядом с авиабазой в Сирии
13 ноября 2024, 18:55

Александр Лаврентьев (Фото: riamediabank.ru/Владислав Воднев)

Израильские военные в октябре нанесли удар по строению неподалёку от российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Министерство обороны РФ сделало Тель-Авиву представление, заявив о недопустимости таких действий.
Об этом РИА Новости рассказал специальный представитель президента РФ в Сирийской Арабской Республике Александр Лаврентьев. Он подчеркнул, что авиаудар не наносился непосредственно по авиабазе, так как это имело бы крайне серьёзные последствия прежде всего для самого Израиля, и в Тель-Авиве это прекрасно понимают. По словам спецпредставителя президента, удар был нанесён «по какому-то складу».

Тем не менее, министерство обороны РФ сделало израильской стороне представление, подчеркнув недопустимость любых действий, в результате которых могут пострадать российские военные. Лаврентьев также выразил надежду. что Израиль всё понимает и не допустит повторения октябрьских событий.

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#новости
#удар
#рф
#сирия
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Американист Дробницкий объяснил факторы формирования Трампом команды
13 ноября 2024, 18:46

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил, что новоизбранный презиеднт США Дональд Трамп при формировании своей команды ориентируется на два фактора — личную лояльность и способность сломать сопротивление федерального госаппарата.
«Все назначения, которые сейчас делает Трамп, пока отвечают двум естественным принципам. Первый — фактор личной лояльности к нему, и здесь нет разделения между его повесткой и им лично. Трамп за первый срок наелся людьми, которые говорили ему, что они все за него, а на деле начинали саботировать всё, что он говорит», — прокомментировал в беседе с RT Дробницкий.

А политолог Дмитрий Солонников высказал мнение о том, что Дональд Трамп при всём желании не сможет быстро остановить военную помощь Украине.

«Бюджет к моменту инаугурации Трампа будет уже принят. Целый ряд законов, которые не дают новой администрации быстро изменить ситуацию, тоже уже принят. Администрация Байдена сделала всё, чтобы меры помощи Украине было отменить трудно. Новая администрация уже будет думать, как в этих условиях работать», — объяснил в беседе с «Известиями» Солонников.

Ранее стало известно о том, что миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению государственной эффективности (DOGE).

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#бизнесмен
#пост
#администрация
#политолог
#илон маск
#сша
#политика
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В Азербайджане раскрыли подробности отношений с Россией
Алиев: повестка дня отношений России и Азербайджана обширна
13 ноября 2024, 18:29

Фото: iStock/klenger

Повестка дня отношений между Россией и Азербайджаном обширна и требует регулярных «инспекций» со стороны властей обеих стран. Об этом заявил заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным на полях 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29).
«Несмотря на то, что мы в последнее время часто видимся с Владимиром Владимировичем (Путиным), но все равно, повестка дня наших отношений настолько обширна, что есть необходимость регулярно инспектировать все, что сделано», — заявил Алиев.

Он добавил, что также необходимо определять будущие векторы развития.

Ранее сообщалось, что Мишустин приехал в Баку, чтобы выступить на 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29). Там он встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Российский премьер также должен встретиться с коллегой из Азербайджана Али Асадовым.

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