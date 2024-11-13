Стало известно новое назначение Маска в администрации Трампа

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Миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению государственной эффективности (DOGE). Об этом объявил победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп.
В заявлении, опубликованном переходной командой новоизбранного президента, Трамп называет Маска «великим», а Рамасвами «патриотом». По его словам, два «этих замечательных американца» займутся в новом департаменте демонтажом правительственной бюрократии, сокращением расточительных расходов и избыточных правил, а также реструктуризацией федеральных агентств.
Трамп отметил, что это «расчистит путь» его администрации и поможет эффективно управлять страной. Илон Маск, комментируя новое назначение, пообещал отражать деятельность департамента DOGE в интернете для обеспечения максимальной прозрачности. Создание нового ведомства эксцентричный миллиардер назвал «угрозой для бюрократии, а не демократии».
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Александр Бойцов